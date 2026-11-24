Un bebé recibe tratamiento en un hospital en la Franja de Gaza en medio del repunte de los casos de meningitis bacteriana (archivo) - Tariq Mohammad / Zuma Press / Europa Press

MADRID, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de la Franja de Gaza, controladas por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), han declarado este martes una "alerta epidémica" en todo el enclave a causa del "impactante aumento" de los casos de meningitis, que se habrían multiplicado por ocho, antes de alertar de que la situación "amenaza la vida de miles de personas, especialmente niños".

"Declaramos el estado de alerta epidémica en todas las gobernaciones debido al impactante aumento de los casos de meningitis", ha dicho el subdirector de Atención Primaria del Ministerio de Sanidad gazatí, Nidal Gneim, quien ha detallado que en octubre se detectaron 272 casos de la enfermedad, "más de ocho veces más que la tasa mensual normal, que es de entre 30 y 50 casos".

Así, ha manifestado que en lo que va de año se han confirmado 15 muertos por meningitis, incluidos cinco en el "pico" entre agosto y octubre, al tiempo que ha especificado que "las infecciones de meningitis bacteriana han pasado de entre diez y 20 al mes a 108 en octubre, mientras que otros cien casos han sido confirmados desde principios de noviembre".

"Las pruebas de laboratorio han confirmado que la meningitis viral que se está propagando es de tipo enterovirus y está asociada a la degradación ambiental, mientras que es imposible determinar el patrón genético de la cepa debido a la ausencia de pruebas específicas para ello", ha lamentado, según un comunicado publicado por la cartera a través de redes sociales.

En este sentido, ha explicado que "el brote epidémico es consecuencia inevitable de la destrucción de infraestructura, el hacinamiento en los refugios, la mezcla de agua potable con aguas residuales y la agravación del desastre por las inundaciones provocadas por las lluvias" tras los enormes daños causados por la ofensiva lanzada por Israel después de los ataques del 7 de octubre de 2023.

"Responsabilizamos plena y directamente a la ocupación del brote epidémico por impedir la entrada de repuestos, materiales de esterilización y combustible, y exigimos presión internacional inmediata para la rehabilitación de las redes de agua y alcantarillado", ha subrayado Gneim.

En este sentido, ha pedido a la Organización Mundial de la Salud (OMS) y al Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) que "activen un plan de respuesta de emergencia que incluya el suministro inmediato de material de laboratorio y antibióticos, así como la preparación de salas de aislamiento seguras".

Por último, ha recomendado a los palestinos residentes en Gaza que "se lave las manos con frecuencia y use agua limpia", así como que "acuda de inmediato a los hospitales si presentan síntomas como fiebre repentina, dolor de cabeza intenso, rigidez de cuello o vómitos repetidos", dado que esto ayudaría a un diagnóstico temprano de cara a que reciban tratamiento cuanto antes.

El anuncio llega un día después de que la organización no gubernamental Oxfam Internacional subrayara que más del 99% de la Franja presenta indicadores de contaminación ambiental a causa de la ofensiva de Israel y destacara que la misma ha causado que el aire, el suelo y el agua sean peligrosos para la población palestina.