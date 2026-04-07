Las autoridades de Gaza denuncian diez muertos por ataques de Israel durante el último día

Familiares de varios palestinos muertos en un bombardeo ejecutado por Israel al este del campamento de refugiados de Al Maghazi, en la Franja de Gaza, a pesar del alto el fuego pactado en octubre de 2025 - Europa Press/Contacto/Ahmed Ibrahim

MADRID 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de la Franja de Gaza, controladas por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), han denunciado este martes la muerte de diez personas a causa de los ataques ejecutados por Israel durante el último día, a pesar del acuerdo de alto el fuego en vigor desde octubre de 2025 en el enclave palestino.

El Ministerio de Sanidad gazatí ha indicado en un comunicado en sus redes sociales que desde el inicio del alto el fuego se han confirmado 733 muertos y 2.034 heridos, incluidos 44 durante las últimas 24 horas, así como la recuperación de 759 cadáveres de zonas de las que se retiraron las tropas israelíes al hilo del citado acuerdo.

Asimismo, ha subrayado que desde el inicio de la ofensiva lanzada por Israel en respuesta a los ataques del 7 de octubre de 2023 --que dejaron unos 1.200 muertos y cerca de 250 secuestrados, según el balance oficial-- se han documentado 72.312 "mártires" y 171.134 heridos, si bien ha recalcado que aún hay cadáveres bajo los escombros y tirados en las calles.