Las autoridades de Gaza dice que las críticas de un opositor de Israel suponen una "admisión" del "genocidio"

Una mezquita destruida por los ataques del Ejército de Israel contra el campamento de refugiados de Nuseirat, en la Franja de Gaza (archivo) - Belal Abu Amer/APA Images via ZU / DPA

El jefe de Los Demócratas cargó contra el Gobierno israelí y subrayó que "un país cuerdo no asesina a bebés como pasatiempo"

MADRID, 20 May. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de la Franja de Gaza, controladas por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), han afirmado este martes que las declaraciones de un opositor israelí criticando al Gobierno por la ofensiva contra el enclave y afirmando que "un país cuerdo no asesina a bebés como pasatiempo" suponen una "admisión" del "genocidio" contra el pueblo palestino.

Así, la oficina de prensa de las autoridades gazatíes ha indicado en un comunicado en su cuenta en Telegram que las palabras del líder de Los Demócratas, Yair Golan, "no tienen precedentes" y ha recalcado que "supone una clara admisión desde el seno del establishment militar israelí sobre el genocidio contra el pueblo palestino".

"Afirmamos que este comportamiento criminal por parte del Ejército de ocupación, respaldado por un patrón de afirmaciones de odio e incitación, revela la verdadera cara de la ocupación como un régimen colonial racista que practica el terrorismo organizado ante la mirada de todo el mundo", ha subrayado.

Asimismo, ha denunciado que más de 50 personas, incluidos 33 niños y mujeres, han muerto en ataques israelíes durante la jornada de este martes y ha condenado lo que describe como "sangrientas masacres" perpetradas de forma "bárbara" contra civiles en la Franja. "Es un comportamiento criminal que equivale a un genocidio", ha reiterado.

Por ello, ha pedido a la comunidad internacional que "rompa su vergonzoso silencio" y "adopte medidas inmediatas" para "poner fin a estas horribles masacres", antes de acusar a Estados Unidos, Reino Unido, Alemania y Francia de ser "cómplices de un genocidio" por su "apoyo ilimitado a nivel político, militar y diplomático" a las autoridades de Israel.

Horas antes, Golan señaló en una entrevista concedida a la emisora pública israelí, Kan, que "Israel está en camino de convertirse en un Estado paria, como Sudáfrica lo fue (durante el Apartheid), si no volvemos a comportarnos como un país en sus cabales". "Un país cuerdo no combate contra civiles, no asesina a bebés como pasatiempo y no se fija como objetivo el expulsar a la población", agregó.

"Estas cosas son impactantes y no puede ser que nosotros, el pueblo judío, que fuimos sometidos a persecución, pogromos y actos de aniquilación durante toda nuestra historia (...) seamos los que demos pasos que son simplemente inaceptables", aseveró, al tiempo que argumentó que "es momento de reemplazar lo más rápidamente a este Gobierno para que este guerra pueda llegar a su fin".

Las palabras de Golan han llevado al primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, de acusarle de propagar "libelos de sangre" y de "incitación contra los heroicos soldados y contra el Estado de Israel", a las críticas se han sumado numerosos ministros, entre ellos los de Seguridad Nacional, Defensa y Exteriores, así como varios altos cargos opositores.