Las autoridades de Gaza elevan a unos 650 muertos por los ataques de Israel desde el inicio del alto el fuego

Archivo - Cadáveres de palestinos entregados por Israel a través del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) en la Franja de Gaza (archivo) - Europa Press/Contacto/Hasan Alzaanin - Archivo

MADRID, 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de la Franja de Gaza, controladas por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), han elevado este lunes a cerca de 650 los muertos por los ataques lanzados por Israel desde la entrada en vigor en octubre del alto el fuego pactado al hilo del acuerdo para aplicar la propuesta de Estados Unidos para el futuro del enclave.

El Ministerio de Sanidad gazatí ha apuntado en un comunicado que hasta ahora se han confirmado 648 muertos y 17.728 heridos, incluidos siete "mártires" y 17 heridos durante las últimas 24 horas, antes de especificar que desde el alto el fuego se han recuperado 755 cadáveres de zonas de las que se replegaron las tropas israelíes.

Así, ha destacado que la ofensiva israelí en respuesta a los ataques del 7 de octubre de 2023 ha causado 72.133 fallecidos y 171.826 heridos, si bien ha subrayado que aún hay cadáveres entre los escombros y tirados en las calles, dado que los equipos de rescate no han logrado recuperarlos.

El portavoz de Hamás, Hazem Qasem, ha denunciado este mismo lunes las "horribles masacres" de Israel en Gaza "aprovechando la preocupación mundial" por la ofensiva contra Irán para "aumentar su agresión contra civiles" en el enclave, según ha recogido el diario palestino 'Filastin'.

Qasem ha subrayado que Israel atacó el domingo a "un grupo de civiles" al oeste de la ciudad de Gaza (norte) cuando se reunieron para romper el ayuno de Ramadán, antes de agregar que a primera hora del día "atacó con artillería las tiendas de campaña de varios desplazados, matando a tres mujeres, incluida una periodista".

"Se trata de una escalada peligrosa y una violación flagrante del acuerdo de alto el fuego", ha dicho, al tiempo que ha insistido en que "la ocupación aprovecha la preocupación mundial por la agresión sionista-estadounidense contra Irán y Líbano para incrementar sus matanzas y reforzar el cerco con el cierre de los pasos, especialmente el de Rafá".

Por ello, ha reclamado a los mediadores que "adopten acciones para detener la agresión de la ocupación contra el pueblo palestino en la Franja de Gaza, poner fin a estas violaciones y reiterar urgentemente el cerco a la Franja", antes de acusar a Israel de "despreciar todas las leyes y normas internacionales" con sus acciones en el enclave palestino.