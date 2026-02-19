Las autoridades de Gaza elevan a más de 610 los muertos por ataques de Israel desde el inicio del alto el fuego

Archivo - Una ambulancia junto al Hospital Naser de Jan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza (archivo) - Abed Rahim Khatib/dpa - Archivo

MADRID, 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de la Franja de Gaza, controladas por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), han elevado este jueves a más 610 los muertos por ataques de Israel desde el 10 de octubre de 2025, fecha en la que entró en vigor el alto el fuego pactado al hilo del acuerdo para aplicar la propuesta de Estados Unidos para el futuro del enclave palestino.

El Ministerio de Sanidad gazatí ha indicado en un comunicado que durante las últimas horas se han confirmado dos muertos, con lo que la cifra de fallecidos aumenta a 611, con 1.630 heridos y 726 cadáveres recuperados en zonas de las que se replegaron las tropas israelíes al hilo del citado acuerdo.

Así, han destacado que hasta la fecha se han confirmado 72.069 muertos y 171.728 heridos desde el inicio de la ofensiva tras los ataques del 7 de octubre de 2023, si bien han reiterado que "aún hay víctimas bajo los escombros y tiradas en las calles en lugares a los que hasta ahora no han podido llegar las ambulancias y los equipos de Protección Civil".

Por su parte, la oficina de prensa de las autoridades gazatíes han apuntado en un comunicado que desde la reapertura parcial del paso de Rafá, en la frontera con Egipto, han salido de Gaza un total de 640 personas, con 534 retornados, por debajo de los 3.400 que deberían haber salido o entrado en este periodo. "Esto representa una tasa de cumplimiento del 33%", ha criticado.

La reapertura se enmarca en la aplicación del acuerdo de octubre para poner en marcha la propuesta de Estados Unidos, que ha incluido hasta la fecha la entrega de todos los rehenes israelíes --vivos y muertos-- y una liberación limitada de presos palestinos, mientras que se espera ahora que las autoridades gazatíes entreguen el control del enclave a un grupo de tecnócratas palestinos, que tendrá que coordinarse con la Junta de Paz encabezada por el presidente estadounidense, Donald Trump, para la próxima etapa.

El de Rafá es el único cruce en Gaza que no lleva a territorio israelí y es considerado un punto clave para la entrada de suministros a la población palestina, sumida en una grave crisis humanitaria a causa de la ofensiva de Israel, que ha impuesto duras restricciones a la entrega de ayuda humanitaria a raíz de su ataque a gran escala contra la Franja.