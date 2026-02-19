Israel acusa a los países críticos con su plan en Cisjordania de "negar el derecho a un hogar nacional judío"

Archivo - El ministro de Exteriores de Israel, Gideon Saar - Europa Press/Contacto/Luiz Rampelotto/Europanewswi

MADRID 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Exteriores israelí, Gideon Saar, ha acusado este miércoles de "negar el derecho del pueblo judío a (...) un hogar nacional judío" a los más de 80 países firmantes --entre ellos, España-- de un comunicado emitido en la víspera condenando las medidas unilaterales impulsadas por Israel para expandir su control sobre Cisjordania.

"Hace 104 años, la Liga de Naciones, predecesora de la ONU, otorgó a los británicos el mandato de restablecer un hogar nacional judío en la tierra de Israel. Ayer, 85 países se presentaron aquí y negaron el derecho del pueblo judío a vivir en los mismos lugares, los mismos lugares reconocidos como pertenecientes a un hogar nacional judío", ha lamentado en declaraciones realizadas al término de una reunión del Consejo de Seguridad.

Al hilo, ha considerado falso "que la presencia judía" en Cisjordania "viole el Derecho Internacional". "Ninguna otra nación en ningún otro lugar del mundo tiene un derecho más fuerte que nuestro derecho histórico y documentado a la tierra de la Biblia", ha declarado.

Durante la sesión del Consejo de Seguridad, el propio Saar ha defendido que "la afirmación de que los israelíes no pueden vivir en Judea y Samaria (Cisjordania) no solo es incompatible con el Derecho Internacional y la propia declaración de Balfour de Reino Unido", sino que también "es moralmente distorsionada".

El jefe de la diplomacia israelí ha aludido de este modo a la carta remitida el 2 de noviembre de 1917 por el entonces ministro de Exteriores británico, Arthur James Balfour, al banquero y diputado Walter Rothschild, sionista, en la que expresaba el apoyo de Reino Unido a "la creación de un hogar nacional para el pueblo judío".

"Algún día habrá paz. No se logrará desalojando a la gente de sus hogares, ni judíos ni árabes", ha argumentado Saar, que ha afirmado que "la idea de que las comunidades judías son un obstáculo para la paz es indignante". "Con el debido respeto, no abandonaremos nuestro patrimonio, seguridad y futuro para aliviar las dificultades políticas internas de otros países", ha proclamado.

El ministro, que ha denunciado "la obsesión hipócrita con la presencia judía en el corazón de (su) pequeña tierra", ha defendido el plan del Ejecutivo israelí para designar zonas de Cisjordania como propiedad del Estado, criticando la legislación jordana y de la Autoridad Palestina contra la venta de bienes inmuebles a personas no árabes y a judíos, respectivamente.

En este sentido, ha negado que se trate de una anexión y ha afirmado que a su Gobierno no le "quedaba" ninguna otra opción más que "corregir estas injusticias retorcidas estableciendo igualdad y transparencia en las transacciones inmobiliarias" en Cisjordania. "La comunidad internacional ignora las prácticas y violaciones constantes de la Autoridad Palestina. Esto solo aleja aún más la solución del conflicto", ha aseverado.

Asimismo, ha reivindicado la soberanía de Israel sobre la región, afirmando que "inventaron un supuesto Estado de Palestina como si tal Estado existiera o hubiera existido alguna vez, pero la verdad es que, durante más de 3.000 años desde el rey David, Jerusalén ha sido la capital eterna del pueblo judío y lo seguirá siendo para siempre". "Jerusalén Este es Jerusalén, una sola Jerusalén bajo la soberanía de Israel", ha agregado sobre esta parte de la histórica ciudad, legalmente administrada por la Autoridad Palestina.

Saar ha respondido de este modo al comunicado firmado por más de 80 países de todos los continentes, por microestados soberanos como Andorra, Malta, San Marino y Liechtenstein, así como por la Liga Árabe, la Organización para la Cooperación Islámica y la Unión Europea. El documento condena "enérgicamente" las medidas israelíes para expandir su "presencia ilegal" en Cisjordania, muestra la "firme oposición" de los países firmantes a cualquier anexión y denuncia que dichas medidas "violan el Derecho Internacional".