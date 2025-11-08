Las autoridades de Gaza elevan a más de 69.000 los muertos por la ofensiva de Israel

Archivo - Imagen de archivo de un bombardeo sobre Gaza. - Ali Hamad / Zuma Press / ContactoPhoto - Archivo

MADRID, 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de la Franja de Gaza, controladas por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), han elevado este sábado a más de 69.000 los palestinos muertos a causa de la ofensiva de Israel contra el enclave tras los ataques del 7 de octubre de 2023.

El Ministerio de Sanidad gazatí ha indicado en un comunicado que la cifra total de muertos asciende ya a 69.169, mientras que la de heridos es de 170.685, si bien este número podría seguir aumentando debido a la imposibilidad de los equipos de emergencias de acceder a las víctimas sepultadas por los escombros.

Esta cifra incluye 522 fallecidos registrados desde que entró en vigor el alto el fuego entre Israel y Hamás a principios de octubre, la mayoría de los cuales corresponden a la recuperación e identificaciones de cuerpos.

No obstante, durante las últimos tres días se han registrado una decena de muertos y seis heridos, tal y como indica el texto.