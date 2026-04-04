Autoridades de Gaza informan de dos muertos más en ataques israelíes a pesar del alto el fuego

Traslado de heridos al Hospital Al Shifa de la Franja de Gaza - Europa Press/Contacto/Omar Ashtawy

MADRID 4 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de la Franja de Gaza, controladas por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), han informado este sábado de la muerte de dos personas y de otras 25 más heridas durante las jornadas del jueves y el viernes en ataques israelíes.

Con estas últimas cifras, son ya 715 los muertos como consecuencia de ataques israelíes desde el 10 de octubre de 2025, fecha de entrada en vigor en octubre del alto el fuego pactado al hilo del acuerdo para aplicar la propuesta de Estados Unidos para el futuro del enclave, según el balance del Ministerio de Sanidad gazatí.

Además, en ese mismo plazo se han documentado 1.968 personas heridas y se han recuperado los cuerpos de 756 personas que estaban en las zonas de las que se retiraron las tropas israelíes al hilo del acuerdo.

Asimismo, ha indicado que la ofensiva israelí en respuesta a los ataques del 7 de octubre de 2023 ha dejado ya 72.291 muertos y 172.068 heridos hasta la fecha, si bien ha especificado que aún hay cadáveres entre los escombros y tirados en las calles, dado que los equipos de rescate no han logrado recuperarlos.