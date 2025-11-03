Las autoridades de Gaza lanzarán el domingo una campaña de vacunación para niños de menos de tres años

Archivo - Un bebé palestino recibe la vacuna contra la poliomielitis en la ciudad de Gaza, en el nortede la Franja de Gaza - Hadi Daoud / Zuma Press / ContactoPhoto - Archivo

MADRID, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de la Franja de Gaza, controladas por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), han anunciado este lunes que el domingo lanzarán una campaña de vacunación que durará diez días y buscará "reforzar el programa de inmunización para niños menores de tres años", en un intento por paliar las consecuencias a nivel sanitario de la ofensiva lanzada por Israel contra el enclave tras los ataques del 7 de octubre de 2023.

El Ministerio de Sanidad gazatí ha indicado en un comunicado en su cuenta en Telegram que la campaña será lanzada en cooperación con la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA)y la Media Luna Roja Palestina y con el apoyo del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y la Organización Mundial de la Salud (OMS).

"La campaña arrancará el 9 de noviembre y durará diez días. Estará dividida en tres fases, con un intervalo de un mes durante cada fase", ha explicado, antes de pedir a la población que "coopere con los equipos sanitarios y traslade a sus hijos para completar sus vacunaciones, incluida la presentación de la cartilla de vacunación para registrar las dosis".

Así, ha apuntado que la campaña será llevada a cabo a través de 150 centros sanitarios y ha recalcado que "la vacunación es la primera y última línea de defensa contra epidemias y enfermedades que amenazan la vida de los niños que han perdido sus vacunaciones básicas" durante la ofensiva israelí. "Prevenir es mejor que curar. Protejamos juntos a nuestros niños", ha zanjado.