Archivo - Demolición en Biddu, Cisjordania, de la casa de la familia de Qadri Samara, acusado de la muerte de un colono israelí - Salman Mohsen Alkhatib / Zuma Press / Europa Press

MADRID 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

La fiscalía militar israelí ha anunciado que presentará la primera petición de pena de muerte acogiéndose a la nueva normativa contra Qadri Samara, detenido por la muerte del colono israelí Netanel Shukrun en un manantial cerca del asentamiento judío de Neve Tzuf, en Cisjordania, el pasado 20 de septiembre.

La familia de Shukrun ha sido informada de que imputarán al sospechoso el delito de muerte intencionada recogida enla Orden de Seguridad Sección 209(A1) de la normativa militar israelí que se aplica en Cisjordania, según recoge el diario 'The Times of Israel'.

El pliego de cargos recoge que Samara llegó en coche al manantial horas antes del inicio de la festividad judía del Yom Kippur armado con un fusil de asalto. Cuando había israelíes bañándose abrió fuego y mató a Shukrun, quien estaba dentro de su coche. Efectivos de la Brigada Regional Binyamin del Ejército israelí lo hirieron de un disparo, pero no fue detenido hasta varias horas después, cerca de un hospital en Ramala.

La casa de la familia de Samara en Biddu, al noroeste de Jerusalén, fue demolida por efectivos israelíes el pasado 10 de octubre en represalia por el ataque.

El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, ha destacado la iniciativa. "Es un castigo apropiado para este despreciable terrorista, una medida de justicia para la familia Shukrun", ha subrayado.

El Parlamento israelí, la Knesset, aprobó el 30 de marzo una reforma legal que contempla la aplicación de la pena de muerte por ahorcamiento y en secreto por el delito de terrorismo con consecuencia de muerte, pero solo para palestinos, ya que excluye a cualquier ciudadano de Israel, porque la responsabilidad del veredicto recae sobre los tribunales militares israelíes que tienen jurisdicción exclusiva sobre la población palestina en los territorios ocupados, por lo que ha sido muy criticada a nivel internacional.