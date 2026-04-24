Las autoridades kurdas niegan vínculos con presuntos colaboradores del Mossad

Archivo - Imagen de archivo de un arsenal en el Kurdistán iraquí - Europa Press/Contacto/Sabur Rashid - Archivo

MADRID 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades del Kurdistán iraquí han rechazado las acusaciones de medios semioficiales iraníes que apuntan a la colaboración con el servicio de Inteligencia exterior de Israel, el Mossad, tras la ejecución esta semana en la República Islámica de dos personas acusadas de haberse reunido con agentes de la organización israelí en esta región semiautónoma de Irak.

"Dentro de la región del Kurdistán no hay ni cuarteles, ni instalaciones ni centros de entrenamiento afiliados con ningún servicio de Inteligencia extranjero", ha zanjado el departamento de Exteriores kurdo en un comunicado publicado este viernes en su página web.

Las autoridades piden a los medios iraníes (y entre líneas a la agencia Mizan, considerada prácticamente el órgano portavoz de la Judicatura iraní) que se abstengan de "generar narrativas que puedan crear una tensión innecesaria en la región, en esepcial en un momento cuando hace falta más contención, diálogo y responsabilidad que nunca", en referencia al delicado momento que atraviesa la guerra de Irán.

La zona geográfica del Gran Kurdistán ocupa un papel destacado enla guerra de Irán. El área incluye al Kurdistán iraquí, a la zona kurda del norte de Siria, al sureste de Turquía y, sobre todo, la región kurda del noroeste de Irán con fuertes vínculos con Washington.

En esta última existe una oposición kurdairaní a las autoridades de Teherán que, tal y como admitió en su momento el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibió armas con la intención de repartírselas a manifestantes que salieron a las calles a finales del año pasado para protestar contra el Gobierno iraní.

Por extensión, Teherán está convencida de que el Kurdistán iraquí también mantiene estrechas relaciones con Washington y Tel Aviv.

A pesar de la ampliación del alto el fuego a principios de esta semana entre Irán y Estados Unidos, el Kurdistán iraquí continúa bajo la amenaza de los drones y misiles iraníes. Desde el inicio de la guerra el 28 de febrero, la zona ha sido blanco de 732 ataques de este tipo, que han provocado 21 muertos y 99 heridos.