Las autoridades marroquíes usan cañones de agua para dispersar a cientos de personas de camino a Ceuta

Archivo - Migrantes trepan la valla fronteriza para entrar en el enclave español de Ceuta, en Fnideq (Marruecos), el 18 de mayo de 2021 - Europa Press/Contacto/Xinhua - Archivo

MADRID 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades marroquíes han utilizado este jueves cañones de agua en el municipio de Castillejos para dispersar a las miles de personas que siguen en las calles intentando cruzar hacia la localidad española de Ceuta a pie.

Según ha informado el portal de noticias Ajbarona, con sede en Tetuán, los agentes han intentado dispersar a la población con cargas policiales y con cañones de agua. Mientras, continúan las celebraciones en las plazas de todo el país por el aniversario de la entronización del monarca marroquí, Mohamed VI.

Ceuta ha registrado este jueves la mayor crisis migratoria desde mayo de 2021, con la entrada durante horas de miles de personas, en su mayoría jóvenes marroquíes, pero también familias con mujeres y menores, que han accedido a la ciudad autónoma bordeando el espigón del Tarajal y flanqueando la valla fronteriza.

Ante esta situación, España y Marruecos han acordado reforzar la coordinación para devolver "lo antes posible" a todas las personas que han entrado de forma irregular, mientras el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ha asegurado que ambos países trabajan conjuntamente para recuperar la normalidad y el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, se desplazará hasta allí este viernes para gestionar sobre el terreno la crisis.