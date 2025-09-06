Autoridades prorrusas denuncian un ataque ucraniano contra un edificio de formación de la central de Zaporiyia

MADRID 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

La central nuclear de Zaporiyia --bajo control ruso-- ha denunciado este sábado un ataque con drones de las Fuerzas Armadas ucranianas contra la cubierta del Edificio G, un centro de formación situado dentro de las instalaciones de la central.

"El ataque ha sido a apenas 300 metros del reactor. Se ha evitado un incendio y una destrucción que habría sido crítica", ha explicado la central en un comunicado publicado en su canal de Telegram.

El texto destaca que el centro atacado es "único" porque alberga el único simulador de sala de control de reactor a tamaño real, "fundamental para la formación del personal".

La centra destaca que "no se han incumplido los límites y condiciones para el funcionamiento seguro de la central nuclear de Zaporiyia" y que "la radiación residual es normal", por lo que la planta continúa operando con normalidad.

Sin embargo, alertad de que este ataque "es un elemento de la estrategia de presión sobre los científicos nucleares". "Los ataques sobre Energodar --la localidad levantada junto a la central-- y sus inmediaciones son intensos y constates", ha alertado. Este mismo sábado ha sido bombardeado el Primer Microdistrito y ha sido atacado el coche de un equipo de electricistas que trabaja en la recuperación de las líneas de suministro.

La central nuclear de Zaporiyia es la más grande de Europa, con seis reactores de agua presurizada con 6.000 megavatios de potencia total. Los seis reactores están apagados para minimizar el riesgo en medio del conflicto armado activo entre Rusia y Ucrania.