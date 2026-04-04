Autoridades rusas niegan una presunta campaña de desinformación contra el Gobierno de Milei

El presidente de Argentina, Javier Milei - Europa Press/Contacto/Delfina Corbera Pi

MADRID, 4 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades rusas han negado una presunta campaña de desinformación contra el actual Gobierno de Argentina, presidido por Javier Milei, que habría consistido en una serie de maniobras de "guerra híbrida" para cuestionar al Ejecutivo argentino.

"Los investigadores han reavivado una historia olvidada sobre una supuesta campaña de desinformación rusa, inflada artificialmente en junio de 2025", ha señalado la Embajada rusa en Argentina a través de un mensaje en redes, en referencia a las informaciones publicadas en medios argentinos que apuntan a una supuesta campaña mediática y política para desacreditar al Gobierno de Milei orquestada por un grupo de espionaje ruso.

La legación rusa se ha referido a estas informaciones como "materiales antirrusos", que no "aportan hechos ni pruebas que respalden estas insinuaciones". "Lamentamos que las posturas ideológicas vuelven a imponerse al sentido común, y que el deseo de enturbiar las relaciones bilaterales prevalece sobre la voluntad de desarrollarlas", han añadido.

En su mensaje, las autoridades rusas han remitido a un comunicado de junio de 2025, en el que negaban que la supuesta red de espionaje hubiese contado con la aprobación y el respaldo de su Embajada en el país sudamericano.

"La misión de la Embajada no consiste en contribuir a la creación de grupos de influencia sino en apoyar los esfuerzos para fortalecer la amistad y la cooperación entre nuestros países y pueblos", subrayó la comunicación emitida en aquel momento.

Por su parte, el presidente argentino ha denunciado en un mensaje en redes que el espionaje revelado por los medios "es de una gravedad institucional pocas veces vista en la historia", en el que los vinculados son sólo "la punta del iceberg de algo mucho más grande".

"Vamos a llegar hasta las últimas consecuencias para identificar a todos los actores directos e indirectos que participaron de esta red de espionaje ilegal", ha prometido Milei.

Tras publicarse las informaciones en la prensa, la Secretaría de Inteligencia de Estado argentina (SIDE) compartió en la noche del jueves un comunicado que confirma la existencia de la red de desinformación "operada por ciudadanos rusos en suelo argentino", conocida como "La Compañía". Según la SIDE, el caso fue investigado y puesto en conocimiento de la Justicia Federal y el Ministerio Público Fiscal en octubre de 2025.

"Su propósito era difundir información falsa e influir en la opinión pública argentina en beneficio de intereses geopolíticos extranjeros. La estructura contaba con antecedentes vinculados a operaciones de injerencia internacional y buscaba consolidar redes de influencia dentro del territorio nacional", añadió el organismo en redes.

La actual investigación sobre "La Compañía" se desarrolló a partir de una filtración de 76 documentos de inteligencia rusos, a los que accedió un consorcio de medios de investigación, incluido el argentino 'Filtraleaks'.