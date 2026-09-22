Un avión militar se estrella cerca de una base estadounidense en Alemania y deja un herido

Archivo - Aviones F-16 de la Fuerza Aérea de Estados Unidos en la base aérea de Spangdahlem, Alemania - Joshua Dewberry/Planetpix / Zuma Press / Europa Pr

MADRID 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un avión F-16 de la Fuerza Aérea de Estados Unidos se ha estrellado este martes en la base aérea de Spangdahlem, en el oeste de Alemania, dejando al menos un herido, según han informado las autoridades.

La base ha confirmado el incidente, que ha tenido lugar a las 14.30 horas (hora local), en un comunicado difundido en su página web en el que precisa que el piloto de la aeronave se ha eyectado sin sufrir daños y está recibiendo atención médica.

Por su parte, la administración del distrito de Bitburg-Prüm, en el estado de Renania-Palatinado, ha asegurado que se desplegaron los servicios de bomberos y de socorro y que la respuesta de emergencia ya ha finalizado, sin dar más detalles.

La Base Aérea de Spangdahlem es operada por la Fuerza Aérea estadounidense desde 1952 y sirve de apoyo para operaciones de la OTAN.