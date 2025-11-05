Un avión de transporte con tres tripulantes a bordo se estrella tras despegar del aeropuerto de Louisville (EEUU)

Archivo - Cola de un avión de transporte de mercancías de la compañía UPS - Europa Press/Contacto/Bayne Stanley - Archivo

MADRID 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un avión de transporte de mercancías con tres tripulantes a bordo se ha estrellado este martes poco después de despegar del Aeropuerto Internacional Muhamad Alí de Louisville, en el estado de Kentucky, ha informado la la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA, por sus siglas en inglés), que no ha confirmado hasta el momento posibles víctimas.

Se trata de una aeronave MD-11 de la compañía de envíos y logística UPS, que tenía como destino el Aeropuerto Internacional Daniel K. Inouye en Honolulu, en Hawái, y que se ha estrellado alrededor de las 17.15 horas (hora local).

Así lo ha manifestado en un breve mensaje en su cuenta de la red social X la FAA, que está investigando el accidente junto a la Junta Nacional de Seguridad del Transporte (NTSB).

La compañía ha indicado en un breve comunicado que el avión siniestrado tenía "tres tripulantes a bordo" y el Departamento de Policía Metropolitana de Louisville ha señalado que se han registrado "heridos", si bien no dado más detalles al respecto.

El organismo ha ordenado el confinamiento domiciliario para todas las localidades situadas en un radio de cinco millas (unos ocho kilómetros) del aeropuerto de Louisville, puesto que el choque ha producido "fuegos y escombros" y se observan grandes columnas de humo en sus alrededores.