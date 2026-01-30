Azerbaiyán asegura a Irán que no permitirá ataques desde su territorio o su espacio aéreo

Archivo - El ministro de Exteriores de Azerbaiyán, Jeyhun Bayramov - Europa Press/Contacto/Bianca Otero - Archivo

MADRID 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Exteriores de Azerbaiyán, Jeyhun Bayramov, ha asegurado este jueves a su homólogo iraní, Abbas Araqchi, que ni "el espacio aéreo ni el territorio" azeríes serán empleados por ningún país para atacar a Irán, en el marco de las amenazas lanzadas por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que ha anunciado el despliegue de dos flotas del Ejército norteamericano en aguas próximas al país centroasiático.

"Se ha enfatizado específicamente que ningún Estado podrá utilizar el espacio aéreo ni el territorio de la República de Azerbaiyán para llevar a cabo operaciones militares contra el vecino Irán ni contra ningún otro país", reza una nota de prensa de la diplomacia azerí sobre la llamada telefónica mantenida durante la jornada entre Bayramov y Araqchi.

El responsable de Exteriores de Bakú ha mostrado su "preocupación" por las tensiones en la región y ha insistido en "la necesidad de que todas las partes se abstengan de medidas y discursos que puedan generar inestabilidad en Irán y sus alrededores".

Al tiempo, ha defendido "la importancia de resolver los problemas existentes únicamente mediante el diálogo y la vía diplomática, de conformidad con las normas y principios del derecho internacional".

Si bien las autoridades iraníes no se han manifestado hasta el momento acerca de esta conversación, Azerbaiyán se ha sumado ya de este modo a otros países como Arabia Saudí o Emiratos Árabes Unidos que también han manifestado las mismas posturas a Teherán, amenazado por la Administración de Donald Trump al respecto de una posible intervención militar por la represión de las protestas antigubernamentales.