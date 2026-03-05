Azerbaiyán denuncia dos heridos por un ataque con drones lanzados desde Irán contra Najicheván

Archivo - Bandera de Azerbaiyán en la capital, Bakú (archivo) - ANTONIN VINCENT / DPPI / AFP7 / Europa Press

MADRID, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Azerbaiyán han denunciado este jueves un ataque con drones contra el exclave de Najicheván y han afirmado que uno de los aparatos ha impactado en el aeropuerto de esta república autónoma, al tiempo que ha resaltado que los mismos fueron lanzados desde territorio de Irán, en medio del conflicto desatado por la ofensiva sorpresa lanzada el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra el país asiático.

El Ministerio de Exteriores azerí ha indicado que "alrededor del mediodía (hora local) del 5 de marzo han sido llevados a cabo ataques con drones contra la República Autónoma de Najicheván, en Azerbaiyán, desde territorio de la República Islámica de Irán". "Un dron ha golpeado el edificio de la terminal del aeropuerto, mientras que otro ha caído cerca de una escuela en la localidad de Shakarabad", ha especificado.

"Condenamos firmemente estos ataques con drones lanzados desde el territorio de Irán, que provocaron daños al edificio del aeropuerto y dejaron dos civiles heridos", ha señalado, antes de resaltar que este incidente "supone una violación de las normas y principios del Derecho Internacional y sirve para incrementar las tensiones en la región".

En este sentido, ha reclamado a Irán que "entregue, lo antes posible, una explicación clara sobre lo sucedido, que lleve a cabo una investigación apropiada y que adopte las medidas necesarias para garantizar que estos ataques no se repiten en el futuro". "Azerbaiyán se reserva el derecho a adoptar las medidas apropiadas en respuesta", ha advertido.

Bakú ha confirmado además que el embajador de Irán en Azerbaiyán, Mojtaba Demirchilu, ha sido convocado a la sede del Ministerio de Exteriores para trasladarle una "firme protesta" por lo sucedido. "Se le presentará una nota de protesta", ha recalcado, sin que las autoridades de Irán se hayan pronunciado por ahora sobre lo sucedido.

El episodio ha tenido lugar un día después de que el presidente de Azerbaiyán, Ilham Aliyev, realizara una visita oficial a la Embajada de Irán en Bakú para trasladar sus condolencias por el asesinato del líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei, en el marco de la citada campaña de bombardeos por parte de Estados Unidos e Israel.

Aliyev, quien se reunió con Demirchilu y firmó el libro de condolencias, subrayó que guardará un buen recuerdo de sus encuentros con Jamenei durante sus visitas a Irán, según un comunicado publicado por la Presidencia de Azerbaiyán tras la visita a la legación, donde expresó igualmente sus condolencias por la muerte de civiles por los ataques de Estados Unidos e Israel.

La ofensiva de Estados Unidos e Israel ha dejado hasta la fecha más de mil muertos en Irán, según las autoridades. Además de Jamenei, han muerto varios ministros y altos cargos del Ejército de Irán, que ha respondido lanzando misiles y drones contra Israel e intereses estadounidenses en países de Oriente Próximo, incluidas bases militares.