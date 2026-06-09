Babis promete un presupuesto "justo" y "predecible" para la radio y televisión pública checa

Archivo - El primer ministro de República Checa, Andrej Babis, durante una rueda de prensa. - Europa Press/Contacto/Tomas Tkacik - Archivo

MADRID 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de República Checa que lidera el primer ministro, Andrij Babis, ha confirmado su plan de retirar el actual canon para sufragar la radiotelevisión pública checa insistiendo en que el presupuesto que diseñe el Ejecutivo será "justo" y "predecible".

En un encuentro con los directores de la radio y la televisión checa, representantes de la coalición gubernamental, incluido Babis, han insistido en su plan de eliminar los cánones y pasar a un modelo de financiación a través de una dotación pública, un cambio que ha generado las críticas de la oposición por las implicaciones en la posible influencia que pueda ejercer el Ejecutivo checo en el ente público.

Según informa Radio Praga, Babis ha prometido que la partida para la radiotelevisión checa será "justa, predecible e indexada a la inflación", mientras se espera que el gabinete presente su propuesta de presupuesto el próximo lunes.

Hasta ahora el primer ministro checo ha rechazado que la reforma busque influir en los medios públicos, incidiendo en que el objetivo es acabar con tasas a ciudadanos que no usan estos servicios.