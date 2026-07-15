Bahréin condena la "agresión sistemática" de Irán tras los últimos "ataques atroces contra civiles" en el país

Archivo - Imagen de archivo de misiles iraníes. - -/Islamic Revolutionary Guard Co / DPA - Archivo

MADRID 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las Fuerzas Armadas de Bahréin han condenado este miércoles la "agresión sistemática" de Irán y los "atroces ataques contra civiles" en el país tras los últimos bombardeos perpetrados por las fuerzas iraníes contra objetivos e intereses de Estados Unidos en la región de Oriente Próximo, especialmente en Jordania, Kuwait y Bahréin.

"Con una resolución inquebrantable y una capacidad de combate al más alto nivel, los sistemas de defensa de la Fuerza Aérea de Bahréin han interceptado y destruido varios lanzamientos temerarios realizados por Irán durante la mañana de este miércoles", ha indicado el Ejército en un comunicado.

En este sentido, ha instado a "toda la población a mantenerse alerta y evitar acercarse a cualquier objeto sospechoso o sin identificar que pueda resultar de los remanentes de la brutal agresión iraní". Además, ha pedido que "se notifique de forma inmediata" a las autoridades.

Por otra parte, el Ejército ha destacado las capacidades del personal de la Unidad Real de Ingeniería de Campo a la hora de "gestionar estos objetos de forma segura y técnica y garantizar la protección de todos los ciudadanos y residentes del país". "El uso deliberado de misiles y drones contra objetivos civiles y propiedad privada constituye una flagrante violación del Derecho Internacional", ha advertido.

"El Mando General de la Fuerza de Defensa de Bahréin muestra su orgullo y honor ante las avanzadas capacidades de combate y vigilancia mostradas por los hombres valientes a la hora de cumplir con su sagrado deber de defender la patria", ha aseverado.

Las fuerzas del país norteamericano han lanzado en las últimas horas numerosos bombardeos contra Irán, tras lo que el Mando Central de Estados Unidos (CENTCOM) ha destacado en un comunicado que esta oleada de ataques ha sido ejecutada contra "capacidades" militares de Irán, al tiempo que ha informado de la reimposición de un bloqueo naval contra los puertos y costas del país asiático.

En respuesta, Irán ha reivindicado ataques contra intereses militares estadounidenses en Oriente Próximo, concretamente contra una base aérea de Jordania que ya había sido blanco de ataques iraníes el pasado jueves, otra base en Bahréin y una tercera en Kuwait, en el marco de un cruce de ataques a pesar del alto el fuego pactado en abril y el memorando de entendimiento firmado en junio para intentar avanzar hacia un acuerdo de paz.