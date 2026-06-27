Bahréin denuncia un ataque aéreo iraní ocurrido este sábado en medio de un repunte de la tensión regional

Imagen de archivo del impacto de un dron iraní en Bahréin, a 11 de junio de 2026 - Europa Press/Contacto/Bahrain's Interior Ministry

MADRID 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

Bahréin ha denunciado que varios aviones no tripulados de Irán han atacado su territorio este sábado y ha acusado a Teherán de "socavar los esfuerzos de paz" en medio de nuevos cruces de ataques aéreos entre Estados Unidos y la república islámica a pesar del reciente acuerdo preliminar de cese de hostilidades que han firmado.

El Ministerio de Exteriores bahreiní no precisa cuándo ocurrió el ataque iraní o si pertenece a la andanada de proyectiles que Irán disparó hace unas horas a posiciones norteamericanas en el golfo durante el cruce de ataques con EEUU, de cuyo estallido se han culpado mutuamente ambas partes.

En su comunicado, Bahréin denuncia una "flagrante violación" de la soberanía nacional, "una amenaza manifiesta a la seguridad de los ciudadanos y residentes, y una flagrante violación de las normas y convenciones internacionales que prohíben atacar objetivos civiles y aterrorizar a personas inocentes".

Además, el reino culpa "exclusivamente" a Teherán de "socavar los esfuerzos de paz" con unos ataques que "revelan un enfoque basado en la desestabilización de la seguridad, la exportación del caos y el debilitamiento de la estabilidad regional".

"A pesar de haberse comprometido a cesar permanentemente las operaciones militares y a respetar la soberanía de los Estados de la región en virtud del Memorando de Entendimiento de Islamabad, firmado el 17 de junio de 2026, su agresión traicionera revela su desprecio por la comunidad internacional y sus propios compromisos", lamenta el Ministerio, que insta al Consejo de Seguridad "a que cumpla con sus responsabilidades para garantizar la aplicación de su resolución y exigir responsabilidades al agresor" iraní.