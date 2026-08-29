El banco Misr cooperará con EEUU tras la amenaza de sanción a su sucursal emiratí por negociar con Irán

Archivo - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con su homólogo egipcio, Abdelfatá al Sisi - Europa Press/Contacto/Ron Sachs - Archivo

MADRID, 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

El banco Misr, el segundo banco más grande de Egipto, se ha comprometido a prestar toda la cooperación posible con el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que ayer viernes anunció una amenaza de sanciones contra la sucursal de la entidad financiera en Emiratos Árabes Unidos por negociar con Irán.

Concretamente, y en una de las medidas de mayor calado tras el anuncio estadounidense del endurecimiento de sanciones contra Irán, la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento ha propuso una norma que revocaría el acceso de la filial emiratí a "las relaciones de corresponsalía bancaria con instituciones financieras estadounidenses".

El Tesoro considera que la entidad financiera es "un eje financiero fundamental para el régimen" iraní, ya que, entre enero de 2024 y junio de 2026 "procesó aproximadamente 1.800 millones de dólares (1.550 millones de euros) para 103 empresas que podrían formar parte de redes bancarias en la sombra iraníes".

En respuesta y en un comunicado publicado este sábado, Misr reafirma "su pleno respeto por los marcos regulatorios y legales pertinentes" y aclara que el anuncio de Estados Unidos es una propuesta que todavía no es "norma definitiva".

Por ello, Misr se ha puesto en contacto con el Departamento del Tesoro "para obtener información adicional y mantener una cooperación continua, con el fin de tomar las medidas legales y regulatorias necesarias y presentar su respuesta a las autoridades competentes dentro del plazo establecido".

Además, el banco recuerda que la medida "se limita a la sucursal de Banque Misr en los Emiratos Árabes Unidos y no afecta a sus operaciones en la República Árabe de Egipto ni en ningún otro país donde tenga presencia".

"Banque Misr reafirma la solidez de su posición financiera y el pleno compromiso de su sucursal en los Emiratos Árabes Unidos con el cumplimiento de todas sus obligaciones para con los clientes y demás partes relacionadas", concluye la nota.