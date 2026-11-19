Archivo - Carteles de denuncia en una protesta por el genocidio de Birmania contra la población rohingya ante un consulado birmano en India - Sandip Saha / Zuma Press / Europa Press - Archivo

MADRID, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Bangladesh ha aplaudido el veredicto promulgado este jueves por la Corte Internacional de Justicia (CIJ) contra Birmania, culpable de perpetrar un genocidio contra la minoría rohingya durante una operación militar en 2017, que desembocó en el desplazamiento de cientos de miles de personas a territorio bangladesí.

El Ministerio de Exteriores ha dado la bienvenida a un fallo "histórico", en un comunicado en el que recalca que es "la primera sentencia de la CIJ en la que se ha declarado que un Estado ha cometido genocidio".

"Este veredicto supone un hito muy esperado en la búsqueda de justicia y rendición de cuentas para los rohingya. Como parte en el procedimiento, Birmania está ahora legalmente obligado a cumplir íntegramente la sentencia definitiva de la Corte y a ejecutar sus órdenes", entre las que se encuentra "permitir el retorno seguro, voluntario y digno a su lugar de residencia y la reunificación familiar de los rohingya", ha agregado la cartera diplomática.

En este sentido, las autoridades bangladesíes ha emplazado a las birmanas a cumplir con la sentencia de la CIJ "de forma inmediata, plena y efectiva" y pedido a la comunidad internacional que garantice" que se lleva a cabo.

Bangladesh, donde residen más de un millón de rohingyas, ha incidido en que la "repatriación a sus hogares en Birmania sigue siendo la única solución viable a la crisis" y se ha mostrado confiado en que el veredicto de la CIJ "servirá de catalizador fundamental" para ello.

Asimismo, ha aprovechado para elogiar el "liderazgo" de Gambia en su denuncia impuesta hace ya siete "largos" años, y ha subrayado el papel de Naciones Unidas en el "apoyo humanitario" a los rohingyas, solicitando que "aumenten dicha asistencia hasta" que esta comunidad regrese a territorio de Birmania.