Bangladesh confirma la muerte de al menos 20 de sus ciudadanos obligados a luchar por Rusia en Ucrania

Archivo - Imagen de archivo de agentes de la Policía de Bangladesh. - Rubel Karmaker/ZUMA Press Wire/d / DPA - Archivo

MADRID 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las fuerzas de seguridad de Bangladesh han informado este miércoles de que al menos 20 bangladeshíes han muerto tras ser enviados de forma ilegal a territorio ucraniano y obligados a luchar como parte de las filas rusas en el marco de la invasión de Ucrania.

El Batallón de Respuesta Especial de la Policía de Bangladesh ha indicado que hay indicios de que todos ellos fueron introducidos en territorio ucraniano, donde fallecieron durante enfrentamientos, con la "falsa promesa de conseguir un trabajo en una empresa de construcción".

Sin embargo, una vez en el país, fueron "obligados a seguir un programa de entrenamiento que se alargó durante tres semanas y con el que fueron preparados para luchar en la guerra", según informaciones recogidas por el diario 'The Daily Star'. Mohamad Asaduzaman, portavoz de la unidad especial, ha indicado que "fueron entregados al Ejército de Rusia, que les retiró los pasaportes y los teléfonos móviles inmediatamente después de llegar a suelo ruso".

Las investigaciones apuntan a que, posteriormente, fueron enviados al campo de batalla como "cebo" para identificar "posiciones enemigas" en el frente, tal y como ha explicado antes de detallar que de unos 30 bangladeshíes que fueron enviados a Rusia a principios de mayo, al menos 17 murieron en ataques con drones.

Además, ha apuntado a que otros tres habrían muerto después en un hospital. Otros dos siguen recibiendo tratamiento, uno sobrevivió a estos ataques y otros seis siguen en el campo de batalla.

"Quienes fueron enviados no tenían ningún tipo de preparación física o táctica. Simplemente se traficó con ellos", ha denunciado Asaduzaman, que ha indicado que dos personas han sido acusadas de verse implicadas en la red de tráfico que acabó con este desplazamiento.