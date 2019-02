Barnier espera una "propuesta concreta" de Reino Unido para resolver el Brexit y pide "claridad"

Publicado 19/02/2019 14:24:47 CET

El negociador de la UE asegura que May le reiteró hace unos días que no tiene previsto solicitar una prórroga del proceso

MADRID, 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

El jefe del equipo negociador de la UE para el Brexit, Michel Barnier, ha dicho que está a la espera de la "propuesta concreta" que pueda presentar Reino Unido para resolver el actual "impasse" en el proceso de divorcio y, aunque ha insistido en que él trabaja para una salida ordenada de Reino Unido, ha pedido a Londres "claridad".

Barnier, que ha acudido por tercera vez al Congreso de los Diputados para explicar el estado de las negociaciones, ha reconocido su "preocupación" por el estancamiento político en Reino Unido, donde la Camará de los Comunes rechazó el Tratado de Retirada por abrumadora mayoría a mediados de enero. El plazo expira el 29 de marzo, fecha teórica en la que Reino Unido deberá abandonar el bloque, con o sin acuerdo.

El actual tratado, ha dicho Barnier, es "el mejor posible" y "aporta seguridad jurídica en todos los ámbitos", por lo que se ha mostrado tajante: "No vamos a reabrirlo". "Se negoció con Reino Unido, no contra Reino Unido. No hay otro acuerdo posible", ha subrayado ante los diputados, en el marco de una comparecencia en la que también ha rechazado cambios en el plan de salvaguarda planteado para la frontera irlandesa.

El 'backstop', como se conoce en la jerga comunitaria a la salvaguarda que entraría en vigor al término de periodo de transición si las partes no llegan a un pacto para evitar la 'frontera dura' en la isla de Irlanda --"no tenemos la solución técnica y operativa a día de hoy"--, es uno de los principales escollos en los debates políticos internos de Reino Unido, pero Barnier ha mantenido las "líneas rojas" de la UE.

Así, ha advertido de que el bloque no aceptará un limite temporal a dicho "seguro" ni la hipótesis de una "salida unilateral" de esta salvaguarda por parte de Reino Unido. Barnier ha recalcado que fue Londres quien planteó de hecho que el acuerdo actual incluyese dentro de la unión aduanera a todo el territorio británico, por lo que se ha mostrado "muy decepcionado e incluso sorprendido" por el veto.

Barnier se reunió este lunes con el ministro británico para el Brexit, Stephen Barclay, y con el fiscal general de Reino Unido y en los próximos dias ha cerrado nuevos encuentros con la primera ministra británica, Theresa May, el miércoles, y con el líder de la oposición, el laborista Jeremy Corbyn. "Seguimos debatiendo todos estos asuntos porque queremos encontrar una solución que respete todos los aspectos", ha aseverado.

El jefe negociador de la UE plantea como única salida nuevas "aclaraciones" como las planteadas por los presidentes de la Comisión Europea, Jean Claude Juncker, y del Consejo europeo, Donald Tusk, antes de la votación parlamentaria del Tratado de Retirada o "mejorar" la Declaración Política, por ejemplo siendo "más ambiciosos en la relación futura con los británicos".

Barnier ha dicho que está abierto a escuchar las "propuestas" británicas y, a preguntas de diputados, ha rehusado especular sobre las vías alternativas que podría adoptar Reino Unido para evitar un salto al vacío el 29 de marzo, tales como una prórroga de los plazos, unas nuevas elecciones o un segundo referéndum sobre el Brexit.

Sobre la prórroga, Barnier se ha limitado a decir que "sería posible", aunque ha dicho que le planteó esa posibilidad hace unos días a May y "respondió que no". En caso de que se solicite, el excomisario europeo también ve necesario plantear "para qué", con el objetivo de evitar un nuevo periodo de incertidumbre.

PLANES DE CONTINGENCIA

Barnier ha subrayado que el Brexit "no tiene ningún tipo de valor añadido" a los intereses europeos, en la medida en que "todos perdemos". "Que no nos cuenten historias", ha apostillado durante su alocución, en la que varios diputados le han preguntado por las consecuencias que tendría el divorcio para los derechos de los ciudadanos o la situación de las pymes.

El contexto amenaza con enturbiarse en el caso de que Reino Unido abandone el bloque sin acuerdo, aunque sea "por accidente", por lo que Barnier ha defendido los preparativos adoptados tanto por la UE en su conjunto como por cada uno de los Estados miembro para elaborar "planes de contingencia". Los preparativos, ha apuntado, se han "intensificado" pero no servirán para evitar las previsibles "turbulencias".