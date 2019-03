Barnier recuerda al Parlamento británico que no habrá periodo de transición si tumba el acuerdo del Brexit

Publicado 12/03/2019 19:43:05 CET

BRUSELAS, 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

El negociador de la Unión Europea para el Brexit, el francés Michel Barnier, ha recordado al Parlamento británico que no habrá periodo de transición que permita a Reino Unido adaptarse progresivamente a los cambios por su divorcio de la Unión Europea si este martes Westminster tumba el acuerdo de salida negociado entre Bruselas y Londres.

Barnier, que ha indicado a través de su cuenta de Twitter que está escuchando el debate en la Cámara de los Comunes que precede al voto, ha advertido de que ha detectado entre los diputados una "peligrosa ilusión" que les hace defender que Reino Unido se beneficiará del periodo de transición aún en ausencia de acuerdo.

"Permítanme ser claro: La única base legal para un periodo de transición es el Tratado de Retirada. Si no hay acuerdo significa que no habrá transición", ha zanjado Barnier.

La primera ministra británica, Theresa May, ha presentado este martes ante el Parlamento británico la "interpretación común legalmente vinculante" que logró pactar 'in extremis' la víspera con el jefe del Ejecutivo comunitario, Jean-Claude Juncker, con el objetivo de desbloquear el acuerdo.

Estas "aclaraciones" no aportan elementos nuevos, ni reabren el acuerdo de salida, pero "completan" el texto legal para apuntar con mayor claridad que la salvaguarda irlandesa para evitar una nueva frontera física en el Úlster es un mecanismo de último recurso, que ninguna de las partes quiere activar y que, de hacerlo, será de manera temporal hasta hallar una solución mejor.

Las novedades, sin embargo, no ofrecen a May los cambios que le exigieron los diputados con mayores reservas, ya que no ha logrado el poder de desactivar unilateralmente el llamado 'backstop', ni tampoco ponerle un límite temporal. El texto tiene peso legal, pero "completa, no reabre", el acuerdo de salida, avisó el propio Juncker tras concluir la negociación.