Bélgica activa la alerta roja en parte del país por la ola de calor

Panorámica de la puesta de sol. - EUROPA PRESS

BRUSELAS 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades belgas han activado la alerta roja por altas temperaturas en las provincias de Lieja y Limburgo (este del país), mientras el país afronta perturbaciones en el servicio ferroviario o la suspensión de clases en colegios por la ola de calor por la que esperan que los termómetros marquen los 40 grados el viernes.

El Instituto Real Meteorológico (IRM) ha avisado de que el este del país alcanzará las temperaturas más altas el viernes, obligando a activar la alerta roja; mientras que el resto de Bélgica se mantendrá en alerta naranja al menos hasta el domingo, cuando se espera que las temperaturas vuelvan a bajar.

Los termómetros marcarán también cifras récord durante la noche, cuando no se espera que se mantengan entre los 25 y 27 grados, en especial en las grandes ciudades.

Según los medios locales, es la tercera vez desde que hay registros en que las autoridades activan la alerta roja por altas temperaturas, ya que en el pasado sólo consta este nivel de emergencia el 25 de julio de 2019, con máximas de entre 39,7 y 41,8, y el 19 de julio de 2022, con entre 38,1 y 40 grados.

El Centro de Crisis Nacional se reunió el miércoles para analizar la situación de cara a la ola de calor y los picos en las mediciones de ozono, pero la reunión concluyó sin decisiones a escala nacional y se limitó a compartir recomendaciones a la población