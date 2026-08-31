Bélgica advierte al embajador de EEUU de una "escalada" diplomática si critica otra vez a políticos belgas

Archivo - El ministro belga de Asuntos Exteriores, Maxime Prévot - ALEXANDROS MICHAILIDIS - Archivo

BRUSELAS 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

El ministro belga de Asuntos Exteriores, Maxime Prévot, ha trasladado este lunes al embajador de Estados Unidos en Bélgica, Bill White, al que convocó el pasado viernes tras llamar "perdedor" al ministro de Sanidad, Frank Vandenbroucke, que cualquier nueva declaración pública contra cargos belgas será "contraproducente" y podrá derivar en una "escalada innecesaria" entre ambos países.

"Cualquier nueva provocación sería contraproducente y podría derivar en una escalada innecesaria en las relaciones bilaterales. La soberanía de Bélgica debe respetarse plenamente, también en la aplicación de sus políticas", ha comunicado el ministro a White, según un comunicado del Ministerio de Exteriores belga.

El jefe de la diplomacia belga ha expresado su "desaprobación" por esas burlas y ha insistido en que este tipo de comentarios por parte de un embajador acreditado en Bélgica "no pueden tolerarse", recordando que tampoco se admitirían de un diplomático belga en Washington si criticara a responsables estadounidenses.

También ha subrayado a White que la función de un embajador está sujeta a "normas y prácticas diplomáticas asentadas", entre ellas el "respeto mutuo" y la no injerencia en los asuntos internos, y ha instado al embajador estadounidense a abstenerse de nuevos ataques personales contra políticos belgas para preservar la "histórica y próspera" relación bilateral.

"Los países pueden estar en desacuerdo, a veces profundamente. La diplomacia consiste precisamente en abordar esas diferencias con franqueza a través de los canales adecuados, no en dar lecciones públicamente ni en intervenir en el debate político interno", se lee en el escrito.

El pasado viernes Prévot convocó al embajador estadounidense después de que difundiera en redes sociales una imagen, aparentemente generada con Inteligencia Artificial, en la que llamaba "perdedor" al ministro de Sanidad mostrándole sobre una caja de puros, con un mensaje adicional que aludía a su política de endurecer las advertencias sanitarias en la publicidad de bebidas alcohólicas.