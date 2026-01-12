Bélgica convoca el embajador iraní para protestar por la represión en las protestas y plantea sanciones

Archivo - Bandera de Irán - Gregor Fischer/dpa - Archivo

MADRID 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Bélgica ha convocado este lunes al embajador iraní en Bruselas para protestar por la represión de las fuerzas de seguridad en las manifestaciones que llevan organizándose durante varias semanas en Irán y que, según organizaciones civiles, se han saldado con la vida de centenares de personas.

"La situación en Irán nos preocupa profundamente. Por eso, hoy he convocado al embajador iraní para condenar enérgicamente toda la violencia perpetrada por el régimen, las detenciones arbitrarias, la intimidación y el bloqueo de Internet", ha anunciado el ministro de Exteriores, Maxime Prevot.

Bruselas ha denunciado que las medidas mencionadas aplicadas por las autoridades iraníes buscan "reprimir un movimiento que reclama democracia, la legítima aspiración de los hombres y mujeres iraníes a una vida mejor".

"Sigo de cerca la evolución de la situación junto con mis compañeros europeos. Bélgica está dispuesta a debatir nuevas sanciones europeas", ha añadido el jefe de la diplomacia belga a través de su perfil en la red social X.

Este anuncio ha llegado horas después de que el Ministerio de Exteriores de Irán convocara a los embajadores de países europeos como Reino Unido, Alemania, Italia y Francia, a quienes ha mostrado un vídeo de "la violencia de los alborotadores" y les ha exigido la "retirada de las declaraciones oficiales de apoyo a los manifestantes".

Las protestas de los últimos días están marcadas además por un corte del servicio de Internet por parte de las autoridades de Irán, que supera ya las 100 horas, según ha informado NetBlocks, una organización dedicada a dar seguimiento a la conectividad a nivel internacional, especialmente en contextos de conflicto o crisis.

La caída del nivel adquisitivo de millones de ciudadanos iraníes --con caídas históricas del valor de la moneda nacional, el rial--, está en el origen de las protestas, que se producen además en pleno aumento de las sanciones de Estados Unidos que, junto a Israel, ha vuelto a apuntar hacia su programa nuclear, con bombardeos incluidos como los del pasado junio, que mataron a más de 1.100 personas.