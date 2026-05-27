Bélgica convoca al embajador ruso en Bruselas tras las amenazas a los diplomáticos occidentales en Kiev

Archivo - El ministro de Exteriores belga, Maxime Prévot, en el marco de una reunión de titulares de Exteriores en Bruselas. - SIERAKOWSKI FREDERIC / EUROPEAN COUNCIL - Archivo

BRUSELAS 27 May. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Exteriores de Bélgica, Maxime Prévot, ha convocado este miércoles al embajador ruso en el país, Denis Gonchar, tras la petición de Moscú al personal diplomático y a los ciudadanos extranjeros de abandonar la capital ucraniana, Kiev, ante la previsión del lanzamiento de ataques indiscriminados contra la ciudad.

"He pedido que el embajador ruso en Bélgica sea convocado hoy. El anuncio de Rusia instando al personal diplomático y a los ciudadanos extranjeros a abandonar Kiev antes de los ataques previstos es inaceptable", ha detallado Prévot en un mensaje en redes sociales publicado este miércoles.

El jefe de la diplomacia belga también ha sostenido que "amenazar a las embajadas no es diplomacia, es intimidación", y que además "constituye una flagrante violación del Derecho Internacional y de la Convención de Viena".

"Bélgica no va a ningún lado. Permanecemos en Kiev. Estamos junto a Ucrania. Y no nos dejaremos intimidar. Hay un único agresor en esta guerra, y es Rusia. La solución para poner fin a este ciclo de escalada es extraordinariamente sencilla: Rusia debe cesar su agresión e iniciar negociaciones de paz genuinas", ha concluido.

Las declaraciones de Bélgica tienen lugar después de que este lunes el ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, emplazara a su par estadounidense, el secretario de Estado Marco Rubio, y a los demás países con representación diplomática en Kiev, a evacuar a su personal de la capital ucraniana en los prolegómenos de nuevos ataque rusos con misiles contra la ciudad.

Otros países como España, Francia, Polonia o Alemania también han convocado en los últimos dos días a sus respectivos embajadores rusos para trasladarles sus condenas a la amenaza de Rusia a diplomáticos y ciudadanos extranjeros.

Además, la Unión Europea también ha convocado a la encargada de negocios de la misión de la Federación Rusa ante la UE, Karen Malayan, para trasladarle que las advertencias de Moscú sobre inminentes ataques contra Kiev y los diplomáticos de países de Occidente son "inaceptables", y reafirmando que mantendrá su presencia en la capital ucraniana pese a las advertencias "desesperadas" del Kremlin.