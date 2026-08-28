Bélgica despliega a militares junto a la Policía ante la ola de tiroteos en Bruselas

El ministro de Defensa de Bélgica, Theo Francken, junto a militares y policías belgas - MINISTERIO DE DEFENSA DE BÉLGICA

BRUSELAS 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Defensa de Bélgica, Theo Francken, ha anunciado este viernes el despliegue por primera vez de una acción policial conjunta con militares en Bruselas, en respuesta a los problemas de seguridad y la violencia vinculada al narcotráfico que atraviesa la capital belga.

"Hoy el Ministerio de Defensa apoya por primera vez una gran acción policial integrada en Bruselas. Seis zonas policiales, la Policía Federal y nuestros militares actúan juntos contra las molestias, la criminalidad y el tráfico de drogas", ha señalado Francken en un mensaje en redes sociales.

El titular de Defensa belga ha defendido la participación de las Fuerzas Armadas en el dispositivo ante la situación de inseguridad en determinados puntos de la capital y ha asegurado que las autoridades deben "recuperar el control" de las calles y estaciones.

"No podemos seguir dejando nuestras calles y estaciones en manos de traficantes y criminales de drogas. Se ha hecho la vista gorda durante demasiado tiempo ante los problemas específicos de seguridad en Bruselas", ha concluido.

La decisión del Ejecutivo belga tiene lugar mientras la región de Bruselas atraviesa un repunte de violencia, con seis tiroteos registrados en la última semana en los barrios de Anderlecht, Saint-Gilles y Molenbeek, lo que eleva a 65 el número de tiroteos contabilizados en la región desde principios de año, la misma cifra que en todo el año pasado.