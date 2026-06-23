Bélgica reclama a Grecia al excomisario europeo Avramopoulos por su presunta implicación en el 'Qatargate'

Archivo - El excomisario de Interior y Migración, Dimitris Avramopoulos, en una imagen de archivo cuando aún ocupaba el cargo en Bruselas. - Alexander Shcherbak/Russian Fore / DPA - Archivo

BRUSELAS 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades judiciales de Bélgica han emitido una Orden Europea de Detención y Entrega (OEDE) contra el excomisario europeo y actual diputado griego Dimitris Avramopoulos en relación a la trama de corrupción conocida como 'Qatargate', por el presunto pago de sobornos por parte de Qatar, Marruecos y Mauritania para ganar peso político y financiero en la Unión Europea.

Avramopoulos, comisario de Interior entre 2014 y 2019, es ahora diputado de Nueva Democracia, por lo que para que pueda ser investigado en Bélgica es necesario primero que el Parlamento heleno suspenda su inmunidad.

En un comunicado remitido a los medios en su país, el político conservador considera "completamente infundadas" las acusaciones y ha asegurado que él mismo pedirá que se levante su inmunidad parlamentaria para que las autoridades puedan investigar a fondo el asunto.

Según informa la prensa griega, Avramopoulos ya fue citado el pasado año para prestar declaración en el marco del caso abierto en Bélgica en 2022, pero no acudió; por lo que ahora las autoridades judiciales reclaman su entrega.

En concreto, se le acusa de presunta pertenencia a una organización criminal vinculada a la red corrupta y haber cobrado cerca de 73.000 euros a través de la ONG 'Fight Impunity', creada por el exeurodiputado y cabecilla de la trama, Antonio Panzeri, para canalizar los pagos y prebendas irregulares.