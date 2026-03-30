Bélgica se une a la coalición de países que quieren ayudar a reabrir el estrecho de Ormuz

El ministro belga de Defensa y Comercio Exterior, Theo Francken, asiste a una rueda de prensa del Ministerio de Defensa de Bélgica. - Nicolas Maeterlinck/Belga/dpa

BRUSELAS 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Defensa de Bélgica, Theo Francken, ha anunciado que su país se sumará a los esfuerzos para garantizar el tránsito marítimo seguro a través del estrecho de Ormuz, al considerar que la libertad de navegación es "esencial" para la seguridad y la estabilidad económica.

"Bélgica se unirá a la coalición de países dispuestos a garantizar el libre paso marítimo por el estrecho de Ormuz. Estamos colaborando con Francia y todos los demás socios dispuestos a lograr este objetivo estratégico una vez que las condiciones en la región lo permitan, como por ejemplo un alto el fuego", ha señalado en un mensaje en redes sociales.

En este sentido, el ministro belga ha defendido la importancia de garantizar la libertad de navegación en este paso estratégico, que ha calificado de "esencial para la seguridad y la estabilidad económica", en un momento marcado por las tensiones en torno a esta ruta clave para el transporte energético.

Bélgica se suma así a la lista de países que han respaldado la declaración publicada el pasado 19 de marzo por Reino Unido, Francia, Alemania, Italia, Países Bajos y Japón, en la que expresaban su disposición a "contribuir a los esfuerzos" para garantizar el tránsito seguro por el estrecho de Ormuz.

Los países firmantes "condenan en los términos más enérgicos los recientes ataques de Irán contra buques comerciales desarmados en el Golfo", al tiempo que extienden la repulsa a los bombardeos contra "instalaciones de petróleo y gas" y al "cierre de facto del estrecho de Ormuz por parte de fuerzas iraníes".

"Expresamos nuestra disposición a contribuir a los esfuerzos adecuados para garantizar el paso seguro por el estrecho", señala el comunicado conjunto, que muestra además su "preocupación" por la escalada y pide a Irán "cesar inmediatamente sus amenazas".

Asimismo, recalcan que la libertad de navegación es un principio fundamental del derecho internacional y advierten de que la interrupción del transporte marítimo y de las cadenas de suministro energético "constituyen una amenaza para la paz y la seguridad internacionales".