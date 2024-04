Ben Gvir pide investigar al ministro de Defensa por dar órdenes de proteger edificios qataríes en Gaza

Archivo - El ministro de Seguridad Nacional de Israel, Itamar Ben Gvir - Ilia Yefimovich/dpa - Archivo

MADRID, 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Seguridad Nacional de Israel, el ultranacionalista Itamar Ben Gvir, ha hecho un llamamiento al primer ministro Benjamin Netanyahu para que investigue el encargado de Defensa, Yoav Gallant, por ordenar a los militares desplegados en la Franja de Gaza la misión de proteger los edificios qataríes del enclave.

Ben Gvir ha remitido una misiva al primer ministro Netanyahu en la que hace alusión a acusaciones de familiares de militares, que aseguran que a algunos miembros de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) se les ha encomendado la misión de minimizar daños en infraestructura construida por Qatar.

"Nuestros mejores hijos no fueron enviados a morir en batalla para que los seguidores de Hamás en Qatar no tuvieran que preocuparse por sus bienes, o para que Israel pudiera recibir un trato menos negativo en los medios internacionales", ha recriminado Ben Gvir, según recoge el diario 'The Times of Israel'.

Así las cosas, el ministro de Seguridad Nacional ha denunciado que esta misión encomendada a algunos militares puso innecesariamente en peligro sus vidas, y ha recalcado que el principal objetivo de las operaciones en la Franja de Gaza es el de acabar con Hamás y lograr el regreso de los rehenes.

"No hay razón para poner en peligro a nuestros heroicos soldados con fines de relaciones internacional y por adular a los qataríes", ha zanjado Ben Gvir, que ha incidido en poner en marcha una investigación sobre Gallant, y le ha exigido permitir que los militares israelíes actúen "libremente" en Gaza.

"Me gustaría convocar inmediatamente al ministro de Defensa para una investigación y ordenarle que se dirija de inmediato al Ejército para permitir que nuestros combatientes operen libremente y eliminen al enemigo y los edificios en los que se esconde, sin riesgos innecesarios para sus vidas", ha zanjado Ben Gvir.

Estas declaraciones del ministro de Seguridad Nacional, en las que señala que el Ejército ha tratado de preservar edificios qataríes para recibir un mejor trato de medios internacionales, como la cadena de noticias de Qatar Al Yazira, se produce en la misma jornada en que el Parlamento israelí vota un nuevo proyecto de ley que permitirá el cierre de medios internacionales en el país.