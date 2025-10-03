Ben Gvir ve un "error" deportar a los miembros de la flotilla y sugiere que pasen "meses" en prisión

Cargas policiales durante una concentración en apoyo a la Global Sumud Flotilla, frente al Ministerio de Asuntos Exteriores en Madrid - Mateo Lanzuela - Europa Press

MADRID 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Seguridad Nacional israelí, Itamar Ben Gvir, ha cargado este viernes contra el primer ministro, Benjamin Netanyahu, por acceder a deportar en pocos días a los miembros de la Global Sumud Flotilla detenidos desde el miércoles, ya que considera que deberían pasar "meses" en prisión para escarmentar.

"Creo que deberían pasarse meses en una prisión israelí, para que se acostumbren al olor del módulo terrorista", ha esgrimido Ben Gvir, en un mensaje divulgado en redes sociales y en el que ha calificado de "error" una expulsión inminente.

Las autoridades israelíes han informado de la detención de más de 470 personas y el Ministerio de Exteriores ha confirmado de la apertura de procedimientos de expulsión para todos ellos. En un primer grupo, han sido deportados cuatro diputados italianos.

Ben Gvir cree que este tipo de protocolos sólo favorece que los activistas "vuelvan una y otra vez" a Israel, en nuevas flotillas que buscan romper el bloqueo naval israelí sobre la Franja de Gaza y llevar ayuda humanitaria a este enclave palestino.