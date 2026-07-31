Ben Gvir ve "inaceptable" el acuerdo para el "desarme total" de Hamás

Archivo - El ministro de Seguridad Nacional de Israel, Itamar Ben Gvir - Europa Press/Contacto/Jamal Awad - Archivo

MADRID 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Seguridad Nacional israelí, Itamar Ben Gvir, ha tachado de "inaceptable" el acuerdo anunciado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para el "desarme total" del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) y "otros grupos armados" en la Franja de Gaza, y ha defendido que continúen los "asesinatos selectivos" de sus miembros y la ocupación del enclave palestino por parte de Israel.

"El borrador del acuerdo publicado por la 'Junta de Paz' es inaceptable para Israel", ha declarado en sus redes sociales, donde ha considerado que la 'hoja de ruta', que contempla la retirada de las fuerzas israelíes de la Franja, "equivale a dar 'luz verde' a Hamás para que se organice para la próxima masacre".

El ministro ultraderechista ha criticado asimismo el acuerdo aduciendo los ataques de las milicias palestinas del 7 de octubre de 2023: "todos los miembros de Hamás tienen las manos manchadas de sangre".

"Los asesinatos selectivos en Gaza deben continuar, hay que fomentar la emigración e Israel debe imponerse", ha defendido.

Sus declaraciones llegan después de que el inquilino de la Casa Blanca haya anunciado un acuerdo para el "desarme total" que contempla que Hamás entregue de una vez las armas para que la Junta de Paz, el organismo internacional configurado por el presidente norteamericano, termine de tomar las riendas del enclave, primero con la instalación de la Fuerza de Estabilización Internacional y después con la puesta en marcha del Comité Nacional para la Administración de Gaza (CNAG), la entidad política que dirigirá el economista palestino y ex viceministro de la Autoridad Palestina Alí Shaath.