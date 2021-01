Berlusconi propone gobierno de "unidad nacional" o elecciones en Italia

El ex primer ministro italiano y líder de Forza Italia, Silvio Berlusconi

MADRID, 25 Ene. (EUROPA PRESS) -

El líder del partido conservador italiano Silvio Berlusconi ha planteado la opción de un gobierno de "unidad nacional" con el Movimiento 5 Estrellas o, como alternativa, la convocatoria de elecciones anticipadas como salida a la crisis política que vive el país.

"En relación a las noticias publicadas en los últimos días, quiero aclarar una vez más que no hay negociaciones en curso, ni obviamente por mi parte, ni por ninguno de mis colaboradores, ni por diputados o senadores de Forza Italia, para un apoyo de cualquier tipo al Gobierno en ejercicio", ha explicado Berlusconi, según recoge la agencia de noticias italiana Dire.

"La implosión de la mayoría actual bajo el peso de sus contradicciones es una consecuencia natural de su origen improvisado y contradictorio, que iba en contra del pronunciamiento de las urnas y que tenía como objetivo exclusivo impedir que gobernara el centro-derecha", ha añadido.

Para Berlusconi "el camino principal es solo uno: dejar que la sabiduría política y la autoridad institucional del jefe de Estado señalen la solución de la crisis, a través de un nuevo gobierno que represente la unidad sustancial del país en un momento de emergencia, o devolver la palabra a los italianos. Espero que el Primer Ministro sea consciente de la ineludibilidad de este camino", ha remachado.

Para el ex primer ministro, "cualquier otra solución significa prolongar una parálisis que el país no puede afrontar y por tanto, evidentemente, no nos ve disponibles".

Mientras, el principal partido de la derecha italiana, la Liga de Matteo Salvini, se centra en la petición de dimisión del primer ministro, Giuseppe Conte. "A Conte ya no le salen los números. Ya debería haber dimitido", ha subrayado Salvini, desde Turín a la salida del tribunal donde ha testificado por las acusaciones de haber insultado al estamento judicial.

"Italia no puede quedarse inmóvil esperando la compra y venta de senadores de noche a cambio de que nadie sabe qué. La posición de la Liga es clara. Espero que prevalezca el sentido común y el amor por el país", ha afirmado. "En las últimas semanas el espectáculo Conte, Renzi, Di Maio, Mastella, Zingaretti, Tabacci ha sido desolador. Espero que si no tienen los números para gobernar, se hagan a un lado", ha remachado.

La salida del Gobierno de Italia Viva, el partido del ex primer ministro Matteo Renzi, ha dejado al Movimiento 5 Estrellas (M5S) y el Partido Democrático (PD) como únicos socios de una coalición que la semana pasada logró superar sendas mociones de confianza en la Cámara de Diputados y el Senado.

Sin embargo, esta semana --el miércoles o el jueves-- tendrá lugar una nueva prueba de fuego en la Cámara Alta, donde se someterá a votación el informe anual del Ministerio de Justicia. Para salvar esta traba, el Gobierno necesita de nuevo apoyos externos, algo que no tendría asegurado a estas alturas, según medios italianos.