Biden achaca las presiones para renunciar a la reelección a las aspiraciones de algunos demócratas

MADRID, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se ha mostrado convencido de que hubiera podido ganar a Donald Trump en las elecciones de noviembre y achaca las presiones que surgieron entre algunos sectores demócratas a las aspiraciones personales de algunos por lograr progresar dentro del partido.

"Había gente a la que le hubiera gustado que me hiciera a un lado para tener la oportunidad de progresar. Lo entiendo. Es la naturaleza humana", ha dicho Biden este miércoles en una entrevista en la cadena estadounidense ABC.

Biden ha asegurado que a pesar de que cree que hubiera vencido a Trump --"es un perdedor", ha dicho de él-- finalmente fue la edad lo que acabó por ser determinante a la hora de descartarse en la carrera presidencial.

"Nunca creí del todo en las afirmaciones de que, de alguna manera, había una oposición abrumadora a que me presentara de nuevo. No sentí eso", ha dicho Biden, quien está convencido de que a pesar de su edad --"me resulta difícil incluso decir cuántos años tengo", ha bromeado, hubiera vencido a Trump.

Del candidato republicano ha dicho que se trata del presidente "más inusual" que ha tenido Estados Unidos. "En realidad, él no cree en la democracia ni en las barreras que nuestro sistema ha establecido para el abuso de poder", ha apuntado.

Por otro lado, Biden ha asegurado que la actual vicepresidenta y candidata demócrata, Kamala Harris, cuenta con "el coraje y las agallas" suficientes para "hacer lo correcto".