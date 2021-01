Biden firmará la reincorporación a los Acuerdos de París y el fin del veto musulmán el día de su inauguración

MADRID, 17 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, firmará la reincorporación del país a los acuerdos medioambientales de París, así como la rescisión del veto migratorio a ciudadanos de países de mayoría musulmana, el mismo día de su inauguración el próximo miércoles, según un documento de su jefe de Gabinete, Ron Klain.

Biden firmará ese mismo día una decena de medidas concebidas como un repudio directo a las políticas previas del que será su predecesor, Donald Trump, entre las que se incluye la prórroga para la devolución de préstamos a universitarios, la ampliación de la moratoria contra los desahucios, y el uso obligatorio de mascarillas en instalaciones federales y viajes interestatales, de acuerdo con el documento recogido por Axios.

Inbox: Memo from Biden WH Chief of Staff Ron Klein



"We face four overlapping and compounding crises: The COVID-19 crisis, the resulting economic crisis, the climate crisis and a racial equity crisis."



Biden in his first 10 days to take "decisive action" on crises, per memo. pic.twitter.com/juMih2ah4t