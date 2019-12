Biden podría incluir a un republicano en su equipo en caso de ser el candidato demócrata a la Casa Blanca

Publicado 31/12/2019 3:49:33 CET

El candidato demócrata a las elecciones generales de 2020 Joe Biden durante un acto de campaña en Exeter, en el estado de New Hampshire.

El candidato demócrata a las elecciones generales de 2020 Joe Biden durante un acto de campaña en Exeter, en el estado de New Hampshire. - REUTERS / BRIAN SNYDER

WASHINGTON 31 (Reuters/EP)

El demócrata Joe Biden, uno de los principales candidatos de su partido para las elecciones presidenciales de 2020, ha asegurado este lunes que se plantea la posibilidad de incluir a un republicano en su candidatura en caso de que sea elegido para ocupar la Casa Blanca el próximo año.

El que fuera vicepresidente bajo la Administración Obama se ha expresado en estos términos en un evento de campaña en Exeter, en el estado de New Hampshire, en el noreste de Estados Unidos. No obstante, pese a barajar la posibilidad, ha explicado que de momento "no tiene en mente" ningún político republicano.

Durante toda la campaña electoral, Biden ha defendido la necesidad de trabajar también con independientes y republicanos, en especial si sale triunfador en las elecciones presidenciales del año que viene.

En ese sentido, ha criticado al Partido Republicano de no haber hecho lo suficiente para responsabilizar al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tras las acusaciones de abuso de poder que pesan sobre él y por las cuales fue sometido a un 'impeachment' hace dos semanas.

"Hay algunos republicanos realmente decentes que todavía están por ahí", ha dicho Biden, para quien, sin embargo, "el problema" está en que los compañeros de partido de Trump no han sido lo suficientemente contundentes contra el magnate.

Las encuestas de opinión continúan mostrando a Biden como la elección preferida entre los demócratas, por delante de los senadores Bernie Sanders y Elizabeth Warren, los candidatos más escorados a la izquierda dentro de la formación y que en principio, no contarían con el apoyo de los sectores más de centro del partido.

La intención de incluir a un político de otra formación de la que ha hablado Biden no es nueva dentro de la política estadounidense. En 2008, el ya finado John McCain quiso incluir a su amigo, el demócrata convertido en independiente, Joe Lieberman en su candidatura republicana.

Sin embargo, las presiones dentro del partido le empujaron a escoger a la muy conservadora Sarah Palin como vicepresidenta, algo que finalmente se demostró perjudicial para su candidatura tras la victoria de Barack Obama en las elecciones.