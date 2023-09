Biden recuerda a McCain ante el monumento que le rinde homenaje en Vietnam

Joe Biden, presidente de Estados Unidos, durante una visita oficial a Vietnam - Europa Press/Contacto/President Joe Biden Off

MADRID, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha concluido su histórica visita a Vietnam con una parada en el monumento que recuerda a Hanói al difunto senador estadounidense John McCain, víctima de torturas durante la guerra que las fuerzas norteamericanas libraron en el país asiático.

"Le echo de menos", ha dicho Biden desde el monumento, situado a orillas del lago en el que el avión de McCain fue derribado en 1967. Tras el derribo, el exsenador y excandidato presidencial fue capturado por las tropas locales, que le mantuvieron cinco años y medio recluido.

Biden y el enviado de Estados Unidos para temas climáticos, John Kerry, que también es veterano de Vietnam, han depositado una bandera ante el memorial. Tanto Biden como Kerry compartieron con McCain una etapa en el Senado y el actual inquilino de la Casa Blanca lo recuerda como "un buen amigo", informa la agencia Bloomberg.

Biden habló durante el funeral de McCain en el año 2018, pese a que ambos pertenecían a distintos partidos, lo que contribuyó más a evidenciar la buena imagen que el exsenador tenía entre compañeros y rivales y a dejar en evidencia las críticas vertidas contra él por el magnate Donald Trump.

Trump llegó a decir en 2015 que McCain "no fue un héroe de guerra" e incluso se burló en público de las secuelas físicas que arrastraba. "Es un héroe de guerra porque le capturaron. A mí me gusta la gente a la que no capturan", declaró quien a la postre se convertiría en presidente de Estados Unidos.