Birmania deplora los llamamientos de la ASEAN para liberar a la Nobel de la Paz Aung San Suu Kyi

Archivo - Un retrato de la Premio Nobel de la Paz birmana Aung San Suu Kyi - Europa Press/Contacto/Chaiwat Subprasom - Archivo

MADRID 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno 'de facto' de Birmania, controlado por la junta militar, ha deplorado los recientes llamamientos de la Asociación de Estados del Sudeste Asiático (ASEAN) para liberar a la antigua líder 'de facto' de Birmania y Premio Nobel de la Paz, Aung San Suu Kyi, que recientemente mantuvo un encuentro con una delegación del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) tras años de incomunicación.

"Si bien Birmania reconoce los elementos positivos que figuran en la declaración, le decepciona observar que ciertos términos y llamamientos contenidos en ella no reflejan los esfuerzos constructivos realizados por el Estado Miembro interesado", ha indicado el Ministerio de Exteriores birmano en un comunicado.

En este sentido, ha deplorado los "llamamientos para que 'se siga ampliando el acceso a las personas detenidas en Birmania' y la 'liberación completa e incondicional de Aung San Suu Kyi'", apuntando a que declaraciones de este estilo "tienen consecuencias para el proceso judicial pertinente y los principios fundamentales del estado de derecho en un estado soberano".

Asimismo, ha recordado que la exlíder fue "declarada culpable de fraude electoral, corrupción y mala administración". "Aunque el Gobierno ha conmutado su sentencia por razones humanitarias, la cuestión de una liberación plena e incondicional sólo se llevará a cabo de conformidad con la ley", ha agregado.

Esto se produce días después de que la ASEAN acogiera "con satisfacción" la reunión celebrada el 3 de agosto de 2026 entre Suu Kyi y el representante de la delegación del CICR, Arnaud de Baecque, un encuentro que consideraron como "un paso positivo hacia un diálogo nacional inclusivo y la reconciliación entre todas las partes en Birmania".

"Instamos a ampliar aún más el acceso a las personas que permanecen detenidas en Birmania desde febrero de 2021 y reiteramos nuestro llamamiento a su liberación, incluida la liberación plena e incondicional de Aung San Suu Kyi. Consideramos que nuevos pasos positivos contribuirían a generar confianza y a crear un entorno más propicio para una paz y una estabilidad duraderas en Birmania", indicó la ASEAN en un comunicado.

El líder de la junta militar, Min Aung Hlaing, se ha reunido esta misma semana con el primer ministro tailandés, Anutin Charnvirakul, en el marco de una visita oficial a Bangkok después de años de ostracismo regional de Birmania tras el golpe de Estado en 2021.