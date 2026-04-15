Biya promulga una ley que restituye el cargo de vicepresidente 42 años después de su abolición en Camerún

Archivo - El presidente de Camerún, Paul Biya - PRESIDENCIA DE CAMERÚN - Archivo

MADRID 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Camerún, Paul Biya, ha promulgado una ley que restituye el cargo de vicepresidente, un puesto abolido en 1984, si bien por ahora no ha trascendido quién se convertirá en el primer político en ocupar la Vicepresidencia desde la llegada al poder del mandatario hace más de cuatro décadas.

La Presidencia ha publicado en redes sociales el decreto, que recoge que el presidente, "elegido por toda la nación, debe ser símbolo de la unidad nacional", antes de resaltar que "estará asistido por un vicepresidente".

El documento recoge que "en caso de que la oficina del presidente de la República esté vacante a causa de muerte, dimisión o incapacidad permanente, tras decisión debida del Consejo Constitucional, el vicepresidente debe completar el mandato del presidente de la República".

Asimismo, apunta que, en caso de que el vicepresidente tampoco pueda cumplir sus funciones "o en caso de que no haya vicepresidente", "deben celebrarse elecciones para elegir un nuevo presidente de la República, no menos de 20 días antes y no más de 120 días después de que se notifique la vacancia.

De esta forma, queda en manos de Biya el nombramiento del nuevo vicepresidente, un paso considerado como parte de los esfuerzos del mandatario para garantizar su sucesión, tras tomar posesión en noviembre de 2025 para un octavo mandato al frente del país, que dirige desde 1982.

Biya se impuso en las elecciones del 12 de octubre al principal opositor, Issa Tchiroma Bakary, quien desde entonces se ha negado a reconocer los resultados afirmando que él es el verdadero ganador en las urnas denunciando un fraude electoral para beneficiar al jefe de Estado de más edad del mundo, que obtuvo un 53,7% de los votos en los comicios.