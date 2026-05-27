Blair se suma a las críticas a Starmer y pide al laborismo "tomar una dirección" antes de cambiar de líder

Archivo - El ex primer ministro británico Tony Blair en un acto en Downing Street. - Europa Press/Contacto/Thomas Krych - Archivo

MADRID 27 May. (EUROPA PRESS) -

El ex primer ministro británico Tony Blair se ha sumado a las críticas al actual 'premier' y líder laborista, Keir Starmer, al señalar que el Ejecutivo de Reino Unido no cuenta con un plan y reclamar que un debate en el seno del partido para "elegir una dirección" antes de cambiar de líder, en medio de la presión interna para que Starmer facilite un proceso de primarias.

"El principal problema del Gobierno no es la personalidad de Keir. Ni un fracaso a la hora de comunicar 'nuestros logros'. Ni la necesidad de afirmar con más fuerza los 'valores' laboristas", ha asegurado en una extensa publicación en su fundación en la que ofrece su visión sobre la crisis interna que atraviesa el laborismo.

Con Starmer en la cuerda floja tras varias polémicas y los malos resultados del Partido Laborista en las elecciones municipales de principios de mayo, quien fuera primer ministro entre 1997 y 2007 y vencedor en tres elecciones ha insistido en que el partido abra un debate interno y tome una dirección antes de la sucesión. "No tenemos un plan elaborado y coherente para el país en un mundo que cambia rápidamente, y estamos situados en una posición política equivocada desde la cual elaborar uno y ganar un segundo mandato", ha explicado.

Después de que haya dimitido el ministro de Sanidad, Wes Streeting, y se haya postulado para las elecciones al Parlamento el alcalde de Gran Mánchester, Andy Burnham, dos contendientes a los que halaga, Blair ha incidido en que primero tiene que darse una profunda reflexión sobre el rumbo del partido. "Intentar expulsar al primer ministro antes de saber qué dirección política vamos a tomar no es una forma seria de comportarnos", ha resumido.

"Que haya o no un cambio de liderazgo es irrelevante si no comienza con un debate sobre políticas. ¿Estamos realmente priorizando el crecimiento económico, esencial no solo para la prosperidad, sino también para la justicia social, si estamos implementando una serie de políticas que podrían restringirlo? ¿Necesita nuestra economía ahora mismo el objetivo de la energía limpia o de la energía barata? ¿Cómo justificamos aumentar el gasto en bienestar social cuando ya se está disparando, los impuestos son altos y siguen aumentando, y se nos dice que debemos incrementar el gasto en defensa para prepararnos ante la posibilidad de una guerra?", ha enumerado entre las disyuntivas a las que el laborismo debe dar respuesta.

"REVERTIR EL BREXIT TAMPOCO ES LA RESPUESTA"

El influyente político, que encabezó el laborismo durante 13 años tras convertirse en su líder más joven en 1994, ha advertido de que una corriente izquierdista es la "favorita para ganar" la contienda interna, subrayando que en la oposición "entregarse a la ilusión permanente" de que hay que moverse a la izquierda para superar a la derecha, es una cosa, pero "hacerlo desde el gobierno es peligroso".

Así sobre la cuestión de la salida de Reino Unido de la Unión Europea, tras el triunfo del Brexit en un referéndum hace casi diez años, Blair ha recalcado que su posición era permanecer en el bloque, pero ahora dar marcha atrás no resuelve ninguno de los problemas políticos que enfrenta Reino Unido.

"Así como el Brexit nunca fue la respuesta a los desafíos de Reino Unido en 2016, revertirlo tampoco es la respuesta a la situación mucho peor del país en 2026. Nuestra relación con Europa debería formar parte de una estrategia integral para el futuro de Reino Unido, y eso no empieza con Europa, sino aquí, en casa", ha argumentado.

De esta forma, Blair ha reiterado que el laborismo debe trazar un plan para salvar al país de Reform, el partido ultraderechista de Nigel Farage, central en la política británica tras su auge en los comicios locales. Así ha dicho que el éxito de un Ejecutivo empieza "con una idea, un proyecto, un propósito de gobierno, un análisis de lo que está mal y un plan para corregirlo".

"El desafío de la democracia no es la transparencia, la honestidad o las teorías conspirativas sobre el poder oculto de las élites. Es la eficacia. Es la capacidad de lograr grandes cosas. De tener líderes que no sean gestores de problemas, sino solucionadores de problemas", ha zanjado.

Starmer se resiste de momento a sus detractores y ha descartado dimitir, alegando que ese paso solo ahondaría el "caos" político en el país, pese a que en la última semana han dimitido al menos cuatro miembros de su Gobierno para forzar un cambio de liderazgo.

En el seno del Ejecutivo británico ha dimitido Streeting exigiendo a Starmer que "facilite" el proceso para sucederle, mientras que Burnham se ha presentado a las elecciones parciales en Makerfield, un distrito metropolitano del Gran Mánchester, que puede permitirle ganar un escaño en el Parlamento y, eventualmente, disputarle el liderazgo a Starmer.