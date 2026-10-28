El bloque de Netanyahu toma ventaja en Israel con el 55% escrutado y se sitúa con 56 escaños frente a los 49 opositores

El primer ministro israelí y líder del partido Likud, Benjamin Netanyahu, se dirige a sus seguidores en la sede del partido en Jerusalén, tras conocerse los primeros resultados de los sondeos a pie de urna de las elecciones legislativas de Israel. - Olivier Fitoussi/dpa

MADRID 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El bloque conservador que encabeza el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, se sitúa con una ventaja provisional de 56 escaños --ocho menos que en los comicios de 2022-- tras haberse computado ya el 55,4% de las mesas electorales, frente a los 49 diputados que recala el bloque opositor liderado por Gadi Eisenkot, según los datos parciales publicados por la Comisión Electoral Central.

De acuerdo con el recuento oficial, el bloque de formaciones que encabeza Netanyahu acapara un 43,8% de los respaldos (1.245.438 sufragios). Por partidos, el Likud --formación a la que pertenece el primer ministro-- se mantiene como la fuerza individual más votada con 27 escaños (20,7% y 586.995 votos), seguido por Judaísmo Unido de la Torá con 9 diputados, Shas y Otzma Yehudit con 7 cada uno, y el Partido Sionista Religioso con 6 asientos.

Por su parte, el bloque opositor liderado por Gadi Eisenkot escala de manera provisional hasta los 49 diputados (tres más que en la anterior legislatura) tras cosechar un 39% de los votos (1.109.374 papeletas). El partido Yashar, encabezado por Eisenkot, se afianza como la segunda fuerza política del país con 21 escaños (16,9% y 479.221 sufragios), seguido por B'Yachad, liderado por Naftali Bennett, con 11; el Partido Demócrata, de Yair Golan, con 9, e Yisrael Beiteinu, de Avigdor Lieberman, con 8.

En paralelo, las formaciones de representación predominantemente árabe consolidan un resultado histórico al sumar 15 escaños (cinco más que en 2022) con el 11,9% de los apoyos y 338.865 votos totales. De ellos, la Lista Conjunta de Yousef Jabareen obtiene 11 diputados (8,5% y 242.226 votos) y Raam (Lista Árabe Unida), liderada por Mansour Abbas, retiene 4 escaños (3,4% y 96.639 votos).

No obstante, el reparto definitivo de la Knéset --el parlamento israelí-- continúa abierto a la espera de que se complete el escrutinio del porcentaje restante de mesas y de los votos emitidos en doble sobre, que incluyen los sufragios de los efectivos de las Fuerzas Armadas israelíes.