Bolivia deja en manos de EEUU la extradición del exfiscal general Róger Mariaca acusado de narcotráfico

Archivo - El ex fiscal general del Estado Roger Mariaca (archivo) - FISCALÍA GENERAL DE BOLIVIA - Archivo

MADRID, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Defensa de Bolivia, Ernesto Justiniano, ha explicado este martes que depende de Estados Unidos iniciar el proceso de extradición del exfiscal Róger Mariaca, señalado en ese país por su supuesta relación con delitos de narcotráfico.

Justiniano ha incidido en que se trata de un asunto que depende de otro país y que se encuentra además en fase de investigación. Sin embargo, ha sostenido que "seguramente" se van a acelerar esas pesquisas y "probablemente" se pueda instalar un proceso que derive en una extradición, según recoge el diario 'El Deber'.

"No depende de nosotros, depende de la investigación", ha subrayado el ministro, al tiempo que ha puesto de relieve que según maneja Estados Unidos "no hay conjeturas", sino "informaciones de corrupción" y de que Mariaca habría protegido al narcotráfico tanto en su etapa como fiscal de Santa Cruz como a nivel nacional.

Mariaca se encuentra en prisión preventiva desde este lunes, cuando las sospechas sobre él acabaron por hacerse más grandes después de que el Departamento de Estado de Estados Unidos le incluyera en su lista negra junto a otros doce ciudadanos bolivianos y sus familias, así como a otros países latinoamericanos.

Las investigaciones apuntan a que Mariaca, quien asumió como fiscal general en octubre de 2024, habría liderado una supuesta trama criminal dentro de la judicatura boliviana para proteger a las grandes redes del narcotráfico, incluyendo a ínclitos delincuentes como el narcotraficante uruguayo Sebastían Marset.