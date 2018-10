Bolsonaro apostará por la independencia del Banco Central si resulta elegido presidente de Brasil

Actualizado 20/10/2018 19:16:49 CET

BRASILIA, 20 (EUROPA PRESS)

El candidato de extrema derecha y favorito para ganar la elección presidencial de Brasil, Jair Bolsonaro, propondrá un Banco Central formalmente independiente si finalmente resulta elegido al cargo como forma de limitar la intromisión política, según ha informado este sábado el 'O Estado de S. Paulo'.

Aunque el Banco Central de Brasil goza de autonomía administrativa, es uno de los pocos bancos centrales que quedan en el mundo que no es completamente independiente.

De hecho, su autonomía no está completamente definida. Los últimos gobiernos habían asumido diferentes compromisos públicos de no interferir en las decisiones de la institución, pero nunca fueron oficializados. Por ejemplo, el gran rival de Bolsonaro, el candidato del Partido de los Trabajadores Fernando Haddad habla de mantener la autonomía del banco, pero no la independencia.

La independencia del BC es común en la mayoría de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), club que reúne a los países más desarrollados y del que Brasil quiere ser integrante.

En este sentido, Bolsonaro y su equipo están preparando una comunicación de "alto impacto" para asegurar a los inversores que el Gobierno comenzará a aplicar las reformas desde el mismo periodo de transición.

Dentro del equipo de Bolsonaro, la idea es mostrar que el Gobierno "habla en serio y actuará sin tiempo que perder", según fuentes próximas al candidato.

La independencia del BC está prevista en el plan de gobierno de Bolsonaro, bautizado como "El Camino de la Prosperidad", que prevé mandatos fijos para los directores, con metas de inflación y "métricas claras" de actuación. Bolsonaro ya defendió en las redes sociales la independencia del banco y su coordinador económico de campaña, Paulo Guedes, también se ha mostrado contundentemente a favor de la independencia 'de iure' del organismo.

MANTENER A GOLDFAJN

Bolsonaro ha declarado este sábado que podría mantener en el cargo al aclamado jefe del Banco Central, Ilan Goldfajn, si resulta elegido en la segunda vuelta.

Goldfajn, nombrado jefe del instituto emisor en junio de 2016, ha mantenido un estricto control sobre la inflación y fue considerado el mejor banquero central por la revista The Banker por domar el alza de los precios en la mayor economía de América Latina.

El funcionario se prepara para dimitir a fin de año, según ha informado Bloomberg el jueves.