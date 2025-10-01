Boluarte afirma que los jóvenes que se manifiestan están "influenciados" por peruanos "resentidos"

La mandataria peruana, con un 93% de desaprobación tras un año por encima del 90%, asegura que no va a dimitir

MADRID, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de Perú, Dina Boluarte, ha asegurado este martes que los jóvenes y estudiantes que han convocado las protestas por las condiciones de vida --a las que se han sumado sindicatos, pensionistas y transportistas-- están influenciados por gente que no trabaja y que acabarían "resentidos" como ellos.

"No vamos a permitir que algunos grupitos ensayados, dirigidos por aquellos que odian la patria vayan a traer atrás esa confianza que nos ha costado ganar", ha afirmado, criticando a "aquellos que siempre han trabajado del Estado sin hacer absolutamente nada, aquellos que dirigían el Estado sin haber ganado nunca una elección democrática y hoy en sus manotazos de ahogado mueven un grupo de estudiantes, un grupo de jóvenes", según ha recogido el diario peruano 'La República'.

La jefa del Ejecutivo peruano ha continuado alegando que "no hay pretextos para que se queden en el concepto de resentimiento y convertirse en aquellos 'ninis' ni estudian ni trabajan". "No hagan caso a aquellos que nunca han trabajado, pero vivían cómodamente del Estado", ha agregado, apelando de esta manera a los manifestantes que comenzaron a movilizarse el pasado 20 de septiembre para protestar por las condiciones de vida en Perú.

Con todo, Boluarte, que ha realizado estas declaraciones en la presentación del nuevo jefe de la Policía Nacional, Óscar Arriola, ha pedido a estos jóvenes que "no se dejen manipular" y a los peruanos, en general, que no "salgan a dar un mal ejemplo a sus hijos, hermanos y vecinos".

"Si tienen una plataforma de reclamo al Gobierno aquí estamos para conversar, pero no salgan a destrozar los bienes privados y públicos", ha solicitado a los manifestantes, alegando que su Ejecutivo "jamás le ha negado el diálogo a absolutamente nadie". "Unámonos en ese abrazo blanquirrojo que nos tiene que tener con orgullo y dignidad", ha declarado.

Por otra parte, Boluarte ha descartado renunciar a la Presidencia, en referencia a varios de los cánticos y pancartas presentes en las manifestaciones.

"Hay algunos líderes por ahí que dicen justicia social, hay que salir a las calles a reclamar y a protestar. Pero, ¿qué ponen en su plataforma de lucha? Cierren el Congreso, renuncia Dina Boluarte, y no sé qué de cosas más. Esa no es una justicia social, esa es una plataforma política que yo no puedo resolver", ha declarado.

En esta línea, ha denunciado que "algunas voces que están acostumbradas a vivir en la anarquía, en el desorden y en la violencia y en aquella cultura de odio que no todos los peruanos abrazamos". "Yo soy una mujer demócrata y afianzaremos nuestra democracia y por eso no voy a renunciar", ha manifestado.

Las protestas, que se saldaron este fin de semana con ocho heridos, se han producido en un momento delicado para Boluarte, cuya desaprobación por parte de la sociedad peruana ha alcanzado en septiembre el 93 por ciento y encadena ya un año seguido superando el 90 por ciento, según el último informe de opinión del Instituto de Estudios Peruano, difundido esta semana.