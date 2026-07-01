Bomberos de Ghana alertan de al menos doce muertos por inundaciones en Accra y advierten de que podrían ser más

Archivo - Inundaciones en Accra, Ghana - Europa Press/Contacto/Seth - Archivo

MADRID 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

Al menos doce personas han muerto a causa de las grandes inundaciones que han afectado a la capital de Ghana, Accra, y sus alrededores, tras las fuertes lluvias registradas entre el domingo y el lunes, si bien los Bomberos del país africano han advertido que la cifra podría ser mayor.

"Lamentablemente, hemos perdido a unas doce personas", ha afirmado un miembro del equipo de relaciones públicas del Servicio Nacional de Bomberos de Ghana (GNFS), Alex King Nartey, en declaraciones a la emisora nacional Joy FM acerca de las inundaciones en la Gran Accra.

Sin embargo, Nartey ha matizado que esa apenas es la cifra que "puede confirmar". "No me sorprendería que la cifra fuera mayor. Estas son las cifras que puedo verificar con nuestro equipo y las agencias colaboradoras", ha subrayado, admitiendo ser consciente de ciertas "situaciones" ante las cuales el Servicio trabajará "con los equipos de excavación y las demás agencias para establecer la cifra exacta". "No queremos publicar cifras que no hayan sido verificadas", ha incidido.

Por otra parte, ha señalado que "no ha habido heridos graves" y que "las pocas personas que sufrieron heridas leves han sido atendidas y dadas de alta". Sin embargo, ha subrayado que las operaciones de búsqueda continúan.

Hasta el momento, según ha señalado Nartey, el Servicio de Bomberos rescató a casi 500 personas solo entre el domingo y el lunes, 300 de ellas provenientes de la zona de Odawna, situada en la parte suroccidental de la ciudad.