Bondi lamenta el sufrimiento de las víctimas de Epstein ante las críticas por proteger los nombres de abusadores

MADRID, 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, ha lamentado este miércoles el sufrimiento de las víctimas del delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein en medio de las críticas por parte de la bancada demócrata por publicar información sensible sobre las afectadas y "proteger" los nombres de los "abusadores" en los archivos relacionados con el caso.

"Lamento profundamente lo que ocurrió con las víctimas debido a las acciones de este monstruo", ha señalado ante una comisión judicial de la Cámara de Representantes, instando a la población a compartir con las autoridades cualquier información relativa a daños o abusos por parte de personas involucradas en la trama.

Bondi ha resaltado que el Departamento de Justicia estadounidense "se compromete a exigir responsabilidades" con "todo el rigor de la ley". "En 2025, el FBI arrestó a más de 1.700 depredadores de menores, un aumento del 10% con respecto a 2024. Hemos localizado a 2.700 víctimas de explotación infantil", ha aseverado.

Durante la audiencia, la representante demócrata por Washington, Pramila Jayapal, ha pedido a las víctimas de Epstein sentadas en la sala que levanten la mano si no se han reunido en ningún momento con el Departamento de Justicia, tras lo que todas ellas han hecho este gesto, y ha instado en consecuencia a la fiscal a pedir perdón.

"Donald Trump convirtió la publicación de los archivos de Epstein en el centro de su campaña porque pensó que le beneficiaría. Luego, usted asumió el cargo y afirmó tener una lista (de los implicados en la trama) solo para luego decir que no existía", ha criticado.

Jayapal ha criticado también que el Departamento de Justicia publicara los nombres de las supervivientes sin censura en un primer momento, salvo uno de ellos, junto con "numerosos archivos" que revelaban "correos electrónicos, direcciones y fotografías de desnudos" de las afectadas, así como la identidad de Jane Doe, que "estuvo protegida durante décadas".

En otro punto de la audiencia, Bondi se ha enzarzado con el demócrata por Nueva York, Jerry Nadler, por los mismos motivos, quien ha asegurado que la publicación de los archivos solo se produjo tras una iniciativa aprobada en el Congreso y que, pese a ello, el Departamento publicó "información personal de las víctimas mientras protegían los nombres de los abusadores".

"La respuesta a mi pregunta de a cuántos cómplices de Epstein han acusado es cero. Usted ha sido fiscal general durante todo un año y su Departamento de Justicia despidió al fiscal principal de este caso y afirmó, de forma falsa, que no había más pistas", ha señalado.

Nadler ha reiterado que "resulta impactante que el Departamento no ocultara los nombres de las víctimas de Epstein, pero sí los de sus abusadores". "No sé si esto se debe a incompetencia o si fue deliberado y malicioso", ha dicho, agregando que es, asimismo, "preocupante" que las autoridades no hayan llevado a "ninguno de los perpetradores ante la justicia".

En respuesta, Bondi ha recordado que el presidente estadounidense, Donald Trump, firmó la ley para divulgar todos esos documentos. "Es el presidente más transparente de la historia del país y ninguno le preguntó a Merrick Garland (fiscal general durante el mandato del expresidente Joe Biden) durante los últimos cuatro años ni una palabra sobre Jeffrey Epstein", ha indicado.